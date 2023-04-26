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要數日本最受歡迎的景點，絕非富士山莫屬，無論是河口湖還是御殿場outlet，都充滿著想跟富士山合照的遊客！想呃like的話，近年大家都喜歡去下田的商店街，但太多遊客走出馬路打卡，而又很多車，實在危險，搞到要貼告示禁止影相！其實山梨縣還有很多地方都可以拍到漂亮的富士山，這次就跟大家分享幾個！



富士山打卡地點│1. Lawson河口湖駅前店：四季景色各具美態



近年香港及台灣遊客最人氣的富士山打卡熱點，絕對是這間位於河口湖駅旁的Lawson！從正面望過去，富士山就像從Lawson屋頂冒出來一樣，很有趣！最重要是地點很就腳，不用自駕遊，也不怕浪費時間，一落火車行幾分鐘就到！



藍白色的富士山跟藍色Logo的Lawson，簡直襯到絕！（圖片來源：IG@arasi62）



Lawson河口湖駅前店

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津3495-2

交通：富士急行線「河口湖駅」步行約2分鐘

網址：https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/232650/



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