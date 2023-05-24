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踏入6月，意味著日本梅雨季節即將開始，雖然每一天都會下著毛毛細雨，令人感到鬱悶，但卻同時是繡球花盛開得最漂亮的時期。繡球花，日文的漢字是「紫陽花」（讀音是Ajisai），每年約6-8月開花，花期比較長，很容易看到。花的顏色會隨著土壤的酸鹼度而改變，酸性會偏藍，中性會備紫，鹼性則會偏紅，所以同一個範圍見到的繡球花通常都是一種顏色，很少會七彩的！

日本繡球花01｜東京台場︰意想不到的繡球花打卡秘景

開花預想：5月底～7月初

去東京玩，想睇繡球花，又唔想去山長水遠去鎌倉，原來在台場都可以睇到！當大家都以為台場只得彩虹橋及高達，其實還有公園！而繡球花主要集中在東京Teleport駅跟Venus Fort商場中間的Symbol （シンボルプロムナード公園）Peomenade Park，這裏有一條非常多IGers打卡的「繡球花樓梯」及「繡球花小徑」。附近還有一個地方可以看繡球花，就是位於青海駅附近靠海邊的位置，更可以影到有巨型摩天輪在背後的照片。

Symbol Peomenade Park內的「繡球花樓梯」，是日本女生們的打卡熱點。（圖片來源：IG@xxmikigalleryxx）

今年可能是最後一年拍到這個「繡球花x摩天輪」的畫面，因為摩天輪8月31日便停止營業，很有可能會即刻拆掉。（圖片來源：IG@betanagibh）

圖中1及2位置，就是「繡球花樓梯」及「繡球花小徑」的所在地Symbol Peomenade Park，3及4則是水之廣場公園。（圖片來源：Marine Parks Navi）

Symbol Promenade Park（シンボルプロムナード公園）

地址：東京都港區台場一・二丁目、東京都江東區青海一･二丁目、東京都江東區有明二･三丁目

網址：https://www.tptc.co.jp/park/01_04

交通：臨海線「東京Teleport駅」步行約2分鐘

水之廣場公園（水の広場公園）

地址：東京都江東區青海一丁目、青海二丁目、有明三丁目

網址：https://www.tptc.co.jp/park/02_04

交通：海鷗線「青海駅」步行約1分鐘

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