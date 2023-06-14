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2023-06-14

周遊關西2023｜周奕瑋公開和歌山6大靚景美食推介！魚市場即買即燒／超易去天空之鏡／打卡小秘島

#日本 #旅行 #旅遊 #周遊關西 #周奕瑋 #和歌山 #天空之鏡 #天神崎 #魚市場 #士多啤梨 #八木新宮線 #八木新宮線

　　相隔4年，由日本達人Jarvis周奕瑋主持的旅遊節目《周遊關西》終於推出season 2！新一輯除了大阪、京都，更會介紹奈良、和歌山、兵庫等地好玩、好食、抵買的景點！剛剛於6月12、13日播出了第一、二集，主力介紹和歌山，等我幫大家整合各景點的資料及前往方法，大家計劃行程的時候就可以方便一點！

 

不少觀眾都很喜歡Jarvis的推介，因為比較貼地。（圖片來源：IG@jarvischow）

 

周遊關西2023｜01和歌山「天空之鏡」天神崎

 

　　提到日本的「天空之鏡」，大部分人都會聯想到四國的父母濱。Jarvis覺得父母濱雖然靚，但非常難去，而和歌山這個「天空之鏡」，交通就比較方便，而且很值得去。除了坐巴士，喜歡踩單車的朋友更可以沿著漂亮的海岸線踩，由JR紀伊田邊站出發只需20分鐘就可以到達。想影到波平如鏡，當然是潮浪加上無風，盡可能安排無風的日子到訪。另外，黃昏的時候亦特別美麗，但要夾好潮退及日落，每個月只有2日左右，2023年還有以下日子可以看到：6月15/30日、7月14/29日、8月11/26日、 9月8/24日、10月8/23日、11月7/8日、12月8日/9日/23日，準確可以參考下田邊觀光協會的網址。

 

拍攝當日風很大，拍不到波平如鏡的「天空之鏡」！（圖片來源：IG@jarvischow）

黃昏的時候，拍出來的照片特別優美。（圖片來源：田邊觀光協會）

 

天神崎

地址：和歌山県田辺市天神崎

網址：https://www.tanabe-kanko.jp/view/zekkei/tenjin-zaki/

交通：JR「紀伊田邊駅」乘坐龍神巴士（みなべ線），於「明洋前」站下車，歩行約15分鐘

 

下一頁︰CP值高魚市場 即買即燒海鮮BBQ

 

 

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