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6集的《周遊關西》眨下眼就已經播完，大家應該好唔捨得吧？我聽到身邊不少朋友都已經mark定Jarvis推介的餐廳，準備暑假出發去日本玩的時候跟住去食！今次就繼續幫大家整理最後兩集介紹過的美食，方便大家「儲齊一套」，去關西的時候去搵食吧！

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周遊關西2023｜1. 超抵食平民海鮮食堂︰海鮮お⾷事処 銀藏 ⼩野原本店

去大阪玩，如果想浸溫泉，又唔想去太遠的話，很多遊客都會選擇去箕面。Jarvis介紹這間平民海鮮食堂，就是在箕面。食堂供應魚生飯及海鮮料理為主，店內很少外國人，餐牌亦只得日文！最人氣是「特選海鮮丼定食」（1,980円，約$111），有21種不同的刺身，包括蝦、拖羅、金目鯛、帆立貝、海膽、三文魚子等等，全部都非常新鮮，單是賣相都已經贏晒！此店是大阪府中央批發市場的直營店，所以鮮度絕對毋須懷疑。除了魚生飯，這裏還有很多海鮮定食，推介必試「極上喉黑定食」（2,380円，約$133），在香港吃喉黑魚非常昂貴，這裏只需$133，就可以兩食，一半刺身一半鹽燒，油分超高，非常滑，燒魚的話，吃過喉黑，你就不會再吃其他魚！

「特選海鮮丼定食」（1,980円，約$111），平時通常吃三色丼、五色丼，這個是21色丼！足足有21款刺身，又新鮮又抵食！（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）

這間食堂的食客幾乎都是日本人，餐牌亦只得日文，非常local。（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）

「極上喉黑定食」（2,380円，約$133），被稱為是「白身魚中的拖羅」，肥美香滑。（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）

海鮮お⾷事処 銀藏 ⼩野原本店

地址：大阪府箕面市小野原東5-2-1

營業時間：星期一至五 10am-3pm、6pm-9:30pm，星期六 10am-3pm、5pm-10pm，星期日 10am-3pm、5pm-9:30pm

網址：https://www.instagram.com/ginzo2013/?igshid=g0f1q5dc10zy

交通：大阪Monorail彩都線「豊川駅」步行約15分鐘

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