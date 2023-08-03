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香港人去日本玩好鍾意去市場，因為大家都喜歡食海鮮，市場內就可以吃到又新鮮又平的海產。東京大家會去築地及豐洲，札幌會去二条，而大阪呢？黑門市場近年經常被人指掠水、呃遊客錢及質素參差，下次不如去其他試試？

大阪市場推薦01｜堺出島漁港Toretore市︰即買即燒！漁港旁海鮮BBQ



建議必食燒蝦，非常鮮味彈牙；除了海鮮還可以燒牛肉及蔬菜。（圖片來源：IG@michanribon22）

這個魚市場位於關西機場至大阪市中間，位置未算很方便（自駕遊除外），但卻大受日本遊客及當地人歡迎。因為在漁港旁，漁船泊岸就將海鮮直送到市場內的店舖，所以絕對新鮮。這裏就像一個海鮮food court，多間店舖出售不同的食物，如海鮮丼、咖喱、漢堡包、炒麵等等，當然最受歡迎就是「七輪燒」，可以即買即燒大蝦、蠔、海螺、魷魚等海產，睇相都聞到燒海鮮的香味！不過，要留意此市場只於星期六、日營業，而且不能自攜飲品及食物進場！



設有上蓋的市場，不怕風雨，冬天亦不會太冷，但夏天就會有點熱。（圖片來源：大阪觀光局）



大大隻的蠔，超肥美，部分店舖更會供應可以生食的蠔。（圖片來源：IG@umesan0731）



大大隻的蠔，超肥美，部分店舖更會供應可以生食的蠔。（圖片來源：IG@funfun.happy0318）



所有海鮮都洗好切好，方便客人買來BBQ。（圖片來源：IG@michanribon22）



海鮮BBQ有很多不同種類的海產可供選擇。（圖片來源：IG@funfun.happy0318）



賣相非常吸引的海鮮丼，一睇就知好新鮮！（圖片來源：IG@michanribon22）



格局有點似香港的大排檔！（圖片來源：IG@umesan0731）

堺出島漁港Toretore市

地址：大阪府堺市堺區大濱西町24

營業時間：星期六、日 10am-5pm

網址： www.toretoreichi.com/

交通：南海本線「湊駅」步行約15分鐘

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