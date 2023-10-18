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香港人都喜歡食日本菜，我身邊更有些朋友為了方便去日本時點菜而學日文！不過，就算你識睇餐牌上的日文，都未必代表你點的菜，就是你心目中所想吃的東西！我想說的，就是關東人及關西人對某些食物上的「定義」是有所不同！最容易發現的，就是「雞蛋三文治（たまごサンド）」，有時會吃到夾著蛋沙律，有時又會是玉子燒，為甚麼呢？原來除了外國遊客，日本有很多人都不知道！

日本旅遊冷知識 | 01 雞蛋三文治：夾著蛋沙律還是玉子燒？

我超級喜歡食日本的雞蛋三文治（たまごサンド／Tamago Sando），朋友在便利店買早餐，一般都會買飯團，而我通常會買雞蛋三文治。軟軟的麵包，夾著用切碎的雞蛋及蛋黃醬製成的蛋沙律，簡單又美味，諗起都肚餓！在關東的cafe或喫茶店點雞蛋三文治，絕大部分都會出現這樣的「蛋沙律三文治」。

不過，去到關西的cafe或喫茶店，雞蛋三文治入面通常都是夾著玉子燒，特別在京都，玉子燒是特別厚的！關東關西有這個分別的原因不明，有說法是指關東的喫茶店是開店前準備好食材，製成蛋沙律就最方便，客人落order後把蛋沙律夾在麵包中間就可以；但關西人比較節儉，預先製作食材有機會做成浪費，所以便會選用即煎的玉子燒。

在關西吃到雞蛋三文治，一般是夾著厚厚的玉子燒。

（圖片來源：IG@rojiya0122）

平常在便利店買的雞蛋三文治，原來都是「關東風」，入面是蛋沙律。

（圖片來源：PR Times）

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