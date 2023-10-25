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今年日本夏天的氣溫比較高，秋天都遲來了，北海道作為日本最早可以欣賞到紅葉的地方，今年的紅葉季節都遲了10日左右才開始。每個喜歡去日本玩的香港人都有各自的「鄉下」，很多人是東京、京都，我則是北海道。除了因為讀日文而在當地住過一陣之外（其實是喜歡北海道所以才去北海道讀日文！），這裡真的很有鄉下的感覺—人比較少，農地、牧場卻很多，自然風景非常優美，特別是紅葉，十分寧靜，食材全部都很美味，一住，就愛上了！

北海道之中，最喜歡是富良野及美瑛，春夏秋冬都很美麗。雖然一般人比較喜歡夏天來賞花，其實秋天亦很值得來睇賞楓。這裡地方很大，標高亦有很大差別，所以樹木轉黃的時間亦有所不同，基本上只要在10月內過來，總會在哪裡看到紅葉。這次我是於2023年10月22至24日到訪，以下所有照片都是今次拍的，今年紅葉來得比較晚，很多地方都還未變紅，如果大家於11月初來北海道，可能還有機會看到！如果是計劃明年（2024年）來的話，可能要預早一點，10月中應該是最美的！







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