加入最愛專欄 收藏文章

香港人去日本玩，除了壽司之外，必定會食燒肉。大阪的話，大家可能都會有幾間經常幫襯開的，但東京就未必會有很多心水燒肉店。日本食評網Tabelog（食べログ）最近公布了「燒肉百名店」，即是網民評分最高的top 100，可信性很高！東京燒肉百名店中有11間是新入圍的，即是近期評分很高，更值得幫襯！以下是其中4間，有平有貴，大家不妨參考下，計劃行程時可以訂定位！

日本燒肉推介｜01. 山田屋 日暮里店：創業60年下町老舖烤肉店

山田屋於1964年開業，是東京下町人氣燒肉老舖。他們從拍賣場上入手最上等的肉，再於自設工場屠宰及加工，肉的新鮮度、肉的品質及衛生情況都確保得到全面監控，特別是內臟，每日早上都會直送到店內，保證新鮮，讓客人食得安心。

（圖片來源：IG@nabesei）

如果不知如何選擇，可以於訂位時表示想要omakase，店家會按你喜好幫你揀。（圖片來源：山田屋）

餐牌上的選擇有很多，單是內臟都有超過20款，連牛舌都有5款可以揀，當然有香港人喜歡的厚切牛舌。另外，每枱客都會點生拌和牛，拌入麻油及蛋黄的和牛又嫩又滑，睇相都流口水！在Tabelog見到網民的評語都有讚無彈，大家都建議想幫襯一定要訂位。

鹽燒牛舌，每碟約100蚊，絕對物超所值。（圖片來源：IG@nabesei）

除了肥美的牛小排，店內亦有赤身肉，同樣是看得見的新鮮。（圖片來源：山田屋）

這裏還有和牛刺身供應，日本對生牛肉有嚴格的品質監控，絕對食得安心。（圖片來源：山田屋）

山田屋 日暮里店

地址：東京都荒川区西日暮里2-25-1 日暮里ステーションガーデンタワー 3F

營業時間：星期二至六 5:30pm-11pm，星期日 12nn-4pm／5pm-10pm，星期一休息

網址：https://yamadaya8929.stores.jp/

交通：JR「日暮里駅」步街約2分鐘

下一頁︰超人氣預約困難店！預約要等3年？！







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱