加入最愛專欄 收藏文章

日本食評網Tabelog（食べログ）最近公布了2023年的「燒肉百名店」，即是網民評分最高的top 100，上星期跟大家分享過「東京燒肉百名店」的幾間新入圍燒肉店，今個星期就介紹福岡燒肉店吧！不過不似東京，Tabelog沒有選出「福岡燒肉百名店」，只得「燒肉West百名店」，當中包括大阪、京都、三重、沖繩等，而西日本地方top 100當中，有5間是位於福岡的！最近香港人都喜歡去福岡玩，因為機程短，出市區又近，long weekend飛一轉都無問題，不妨bookmark一兩間下次去玩時試試！

Read More︰

日本燒肉｜東京最人氣燒肉百名店出爐！4大必吃推介︰Book足2年預約困難店/ 唔使300蚊食黑毛和牛/ 60年下町老字號

福岡燒肉推介｜01 燒肉SUDO 春吉：真心推介！全餐專人服侍

經常有人問有沒有福岡的燒肉店推介，我完全無考慮就推介這一間。我第一次幫襯是位於熊本的本店，那時候九州還未那麼流行全餐都有專人代燒的燒肉店，所以第一次食的時候，非常驚喜！好處不用擔心未夠熟，又不怕過熟，每一塊肉都燒到最佳的狀態，再配上適當的調味或配料，完全將優質和牛最好的一面呈現出來！之後福岡開了分店，位置方便，自然吸引更多人幫襯！套餐有13,200円及16,500円兩款，都是以赤身為主，但別以為「赤身」就代表不肥美，同樣有適當的油份，燒起來一樣甘香美味！

全程由專人代燒，免卻自己燒會失手，浪費了優質的和牛。（圖片來源：IG@matsuchiyan1026）

套餐共有十多款不同部位的肉，每款的口感及味道都有不同，食肉獸絕對滿足。（圖片來源：IG@matsuchiyan1026）

肉味濃的和牛三文治。（圖片來源：IG@matsuchiyan1026）

香軟爽口的牛舌，一試難忘。（圖片來源：IG@riu38929）

燒至3成熟的薄燒和牛，嫩滑美味。（圖片來源：IG@riu38929）

肥美的和牛配上惹味的香蒜醬汁，再加一啖飯，是我食過最好食的一件「和牛壽司」！（圖片來源：IG@riu38929）

焼肉すどう 春吉

地址：福岡県福岡市中央区春吉3-11-19 1F

營業時間：12nn-12mn

網址：http://yakinikusudo.com/

交通：地下鐵「天神南駅」步行約4分鐘

下一頁︰







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱