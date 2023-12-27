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身邊不少朋友都去了日本過聖誕及新年，除了去遊樂場玩及品嘗日本美食之外，當然會去瘋狂shopping。日本一年一度的冬季大減價即將開始，不少百貨公司、outlet、商場都會進行速銷活動，有些更會減至一折！大家準備好去血拼未？提提大家，很多百貨公司在1月1日都不會開門，又或是縮短營業時間，要留意！

【全國篇】

日本冬季大減價｜LaLaport：12月26日開始減！低至1折

減價日期：1月1—8日

在日本全國共有19間的LaLaport，今年於12月26日開始進行「Count Down Sale」，場內大部分商店都提早減價。而冬季大減價「LaLaport Bargain」將於1月1日開始，約有1,500間店舖參與，最低減至1折！東京的話，大家會常去Lalaport TOKYO-BAY及Lalaport豐洲，而大阪最人氣就當然是今年新開的Lalaport門真，以及較受家庭客歡迎的LaLaport EXPOCITY；Lalaport福岡則有一座超過20米高的高達模型，女士們去血拼時，男士們可以慢慢去打卡！



現在於日本的朋友，都可以在LaLaport買到減價貨品。（圖片來源：LaLaport）



LaLaport的冬季減價於1月1至8日舉行。（圖片來源：LaLaport）



LaLaport福岡外有一座超過20米高的高達模型。（圖片來源：LaLaport）

LaLaport

網址：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/

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