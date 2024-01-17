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日本雪季天氣不穩定，機場跑道不時會因大雪而封閉，例如昨天（1月16日），新千歲機場總共有141班客機因大雪而停飛，有約510人在機場過夜。1、2月是港人前往北海道的高峰期，類似的事情總有機會會發生，就讓我分享一些以往有關坐飛機及JR會遇上突發事情的經歷，給大家參考一下，但戴定頭盔先，未必次次都可以解決到啊！

新千歲機場跑道於1月16日因大雪而封閉，全日有141班客機停飛，不少旅行滯留機場。（圖片來源：HTB News YouTube截圖）

所有由新千歲機場出發的飛機都停飛。（圖片來源：HTB News YouTube截圖）

【事件1】新千歲機場因大雪關係跑道封閉！內陸機停飛札幌

解決方法：即時轉飛旭川機場 同日抵達

某年1月往北海道滑雪，因為回程想去東京shopping，所以沒有揀直飛札幌的航班，選擇由東京羽田機場乘坐日航的內陸機往新千歲機場。去到羽田機場時，發現因為大雪的關係，所有當日飛札幌的航班都取消了！當然，不想改行程，因為滑雪的酒店已經預約好及付費（很貴！）；更不想一直留在羽田機場等消息，因為知道即日無可能飛到，起碼要等一日！當時即刻望著日航的航班時間表，發現另有其他飛北海道不同機場的班次未被取消，包括帶廣、釧路、女滿別及旭川，便即時問地勤可否轉飛其他地方。

新千歲機場經常都會出現因大雪而封鎖跑道的情況出現。（圖片來源：HTB News YouTube截圖）

日航JAL及全日空ANA，於羽田機場是分別位於不同的terminal，航班顯示的都是日航的航班，並清楚看到飛機有無有「空席」（空位）。（圖片來源：Katty拍攝）

下一頁︰轉飛其他機場！需考慮抵達後交通+住宿安排







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