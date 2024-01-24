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香港人去日本旅行最愛就是到市場食海鮮，東京的築地市場、大阪的黑門市場、札幌的二条市場等，無論任何時間前往，都總會見到香港的遊客！不過，去市場，都要早起身去幫襯，而且通常都要拿著邊走邊吃，沒有太舒適的坐位。而高知市中心的弘人市場（ひろめ市場）就非常貼心，除了是全天候——冬天有暖氣、夏天有冷氣、風大雨大都不怕，更設有400多個舒適的座位，最重要是遊客可以一次過食勻場內不同的美食，毋須搬位，同行親友就算各有不同的喜好都可以齊齊食，所以吸引很多遊客幫襯，同時亦極受當地人喜愛。



弘人市場的位於商店街及高知城旁邊，非常方便，無論遊客或是當地人都很喜歡幫襯。（圖片來源：Katty拍攝）

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全場共有60多個攤檔，供應各式各樣的高知地道美食，如炙烤鰹魚、刺身、燒鳥及甜品等，選擇及種類都非常多，全部的價錢都很大眾化，而且都很新鮮，香港人一定喜歡！雖然營業時間很長，但晚上6至9時人流很多，建議先行一圈，揀好想吃的東西，再找座位，留一個人擺位，其他人可以四出買食物，只要告訴店家枱號，煮好之後自然有人送到你面前！大部分香港人都不是太認識高知的美食，只知道有「灸烤鰹魚」，其實高知還有很多海產，如鯛魚、吞拿魚等，我剛剛於上個月去過，覺得以下幾個攤檔都很不錯，絕對值得試試。



場內的氣氛非常熱鬧，有點似我們的大牌檔。（圖片來源：Katty拍攝）

弘人市場（ひろめ市場）

地址：四國高知県高知市帯屋町二丁目3-1

營業時間：星期一至六 10am-11pm、星期日 9am-11pm（各店略有不同）

網址：www.hirome.co.jp

交通：路面電車「大橋通駅」下車步行5分鐘

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