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日本氣象協會官網tenki.jp剛於今日（14日）公布2024年最新的櫻花開花預想，由去年10月到今年2月，日本各地的平均氣溫都比往年高，所以預計今年櫻花都會比往年早開花。不過，去年的櫻花特別早開，今年雖然早，但都比上年遲幾日，所以如果上年有去日本睇櫻花的話，就要留意！特別是東北及北海道，開花預想日比去年足足遲7至12日！最早開花是福岡縣及四國的高知縣，開花預想日是3月19日，東京是3月20日，大阪及京都則是3月22日。

這次就跟大家介紹一下，近年香港人最愛的福岡的賞櫻名所。（溫馨提示：滿開日約是開花後5日左右）



日本氣象協會剛剛公布2024年最新的櫻花開花預想。（圖片來源：日本氣象協會官網截圖）



九州的開花預想日跟往年差不多，日數的計法如下：如果是負數（-），即是比較早的意思，正數（＋）即是比較遲，例如福岡是比以往早3日，但遲上年1日開花。（圖片來源：日本氣象協會官網截圖）



四國及中國地區的開花預想日跟九州差不多，但島根及鳥取則比去年遲4、5日。（圖片來源：日本氣象協會官網截圖）



香港人最愛的賞櫻熱點京都及奈良，開花預想日比去年遲，大家復活節假期去關西應該可以看到漂亮的櫻花。（圖片來源：日本氣象協會官網截圖）



關東地區雖然比去年遲很多開花，但如果復活節出發去賞櫻的話，部分地方可能已經開始凋謝。（圖片來源：日本氣象協會官網截圖）



留意東北地區今年的開花預想日比較早！（圖片來源：日本氣象協會官網截圖）



北海道比去年遲10天或以上開花，5月1日勞動節後去玩，都可以賞櫻！（圖片來源：日本氣象協會官網截圖）

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