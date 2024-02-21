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近年去旅行，在安排行程的時候，大家通常都會加插不少打卡景點吧，有甚麼比影了一張可以「呃到like的相」更重要？日本專門針對打卡而設的觀光網站SNAPLACE，每年年初都會統計及分析過去一年上載於各大社交平台上的打卡景點照片，並排出人氣最強的Top 10，大家看看2023年「10大日本打卡景點」之中，你去過幾多個？我數過，原來我只去了6個，看來今年要努力一點！

日本打卡景點人氣榜｜第十位︰京都．京都市京瓷美術館

京都四大博物館之一，2020年改裝後重開，最受歡迎的打卡位是館內的白色螺旋樓梯，曲線非常優美。如果在京租了和服打卡，但遇上下雨天，建議可以來這裡拍照。



這條白色的螺旋樓梯，是京都市京瓷美術館重開後最人氣的打卡位。（IG@irisa_____0213）

網址：https://kyotocity-kyocera.museum/

日本打卡景點人氣榜｜第九位︰福島県．豬苗代香草園

春天有櫻花及鬱金香、夏天有薰衣草及向日葵、秋天有掃帚草，就連下雨天都可以到用無數把彩色遮砌成的裝置藝術「Umbrella Sky」內拍照，是一個非常貼心的打卡景點。



每年夏天，園內都會出現一片向日葵花海。（IG@inawashiroherbgarden）



10月就可以見到紅卜卜的掃帚草。（IG@inawashiroherbgarden）



用無數把彩色遮砌成的裝置藝術「Umbrella Sky」。（IG@inawashiroherbgarden）

豬苗代香草園

網址：https://www.listel-inawashiro.jp/green_season/herb.php

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