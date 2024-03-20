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於2022年11月開業的吉卜力公園，大家去過未？我於開幕之後一個月就即刻飛了去名古屋！當時一票難求，幸好於日本的旅行社買到酒店加「吉卜力大倉庫」入場券的套票，總算去過朝聖！不過因為買不到「Dondoko森」及「青春之丘」的入場券，所以當日由開門玩到關門的我，在離開時跟自己說：等所有園區開業後，再來一次吧！第4個園區「幽靈之里」於去年11月開放，而最後一個園區「魔女之谷」，亦剛剛在3月16日登場，是時候準備計劃名古屋之旅了！新園區的建築物走歐洲風格，以《哈爾移動城堡》、《魔女宅急便》及《安雅與魔女》為主題，每個地方都有很多detail位，但大部分地方都不能拍攝，就只好慢慢地用眼睛去欣賞，似乎比拍照更花時間呢！

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從高空可以見到新園區「魔女之谷」被森林包圍著，自成一國。（圖片來源：中日新聞デジタル編集部YouTube截圖）

踏入「魔女之谷」後，第一眼就見到於《安雅與魔女》的魔女貝拉雅加，張開大口迎接大家！（圖片來源：IG@purumeri.channel）

吉卜力公園新園區｜Check point 1︰會動的「哈爾移動城堡」

新園區內最吸引遊客的，當然是這座高20米的哈爾移動城堡！外型非常獨特，完全將動畫中的2D城堡變成3D，雖然實際上城堡不會行走，但每個小時會有幾次噴煙及部分建築物會轉動，似有生命一樣，很有趣！城堡是可以入內參觀的，1樓是客廳及卡西火的爐，2樓是哈爾睡房、衣帽間及浴室等，遊客更可以走出小露台，俯瞰魔女之谷的景色。

外型獨特的哈爾移動城堡，遊客更可以走出小露台（綠色屋仔旁邊）。（圖片來源：IG@moricoro_park）

從這個角度看，更覺城堡的外型有趣！（圖片來源：IG@ringojyuku）

城堡上有多個小露台，遊客可俯瞰魔女之谷的景色。（圖片來源：IG@ringojyuku）

雖然截圖看不清楚，但城堡的「鼻子」正在冒煙，伸出來（像子彈）的部分會轉動。（圖片來源：中京テレビNEWS YouTube截圖）

1樓是客廳及卡西火的爐。（圖片來源：吉卜力公園官網）

2樓是哈爾亂七八糟的房間及浴室。（圖片來源：Oricon News）

別忘了跟稻草人先生合照！（圖片來源：IG@purumeri.channel）

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