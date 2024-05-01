東京景點｜豐洲千客萬來新開幕！實試免費靚景足湯+美食市場：$90歎高CP值壽司定食！邊區一隻帆立貝$75勁搶錢？

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要數今年東京最人氣的新景點，絕非2月1日開業的「豐洲千客萬來」莫屬。位置在豐洲市場旁，有點似築地的場外市場。設施主要分為兩個部分，「豐洲場外 江戶前市場」內有50多間餐廳及商店，主要以壽司、拉麵及海產為主；「除了食買之外，玩同樣重要。

8F設有足湯庭園，免費供遊客使用，可以由朝早9點浸到晚上10點，想欣賞豐洲一帶的景色，建議白天去比較好，但如果想浪漫一點，夜晚就可以看到彩虹橋。不過，我沒有去浸，因為這一晚我住在「東京豐洲 萬葉倶楽部」，有住客限定的天台足湯！想睇酒店試住報告，留意下星期的專欄吧！則是佔地6層的溫泉設施，更設有酒店房。開業以來日日都有很多本地及外國遊客幫襯，不少港台KOL及YouTuber更大力吹捧，講到好精彩，所以上星期我就專程去視察一下，看看是否真係咁吸引！



「豐洲千客萬來」位於百合海鷗號「市場前駅」旁，落車後沿天橋步行約4分鐘就可以到達，非常方便。（攝影：Katty）



設施位於豐洲市場旁邊，遊客可以到市場參觀之後，來這裡吃午餐。（攝影：Katty）

下一頁︰刺身飯、壽司CP值高！Food Court形式各自買喜歡的食物







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