鎌倉一日遊懶人包｜紫陽花提早5月盛開！明月院賞少見鮮藍色繡球花、吃夢幻紫陽花色刨冰！入樽迷去這地方朝聖

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今年5月日本各地的溫度都比往年高，以往6月初才會開花的繡球花（日文漢字是紫陽花），今年提早了10天左右開花，關東最受歡迎的「紫陽花名所」鎌倉，部分地區的繡球花已經陸續盛開。不過，還未出發的朋友別擔心，繡球花的花期比較長，有接近一個月，基本上6月內都可以欣賞到！這次為大家準備了鎌倉賞花懶人包，除了拜訪多個紫陽花名所外，還付上4間打卡必到的甜品店，當然還有紫陽花名所鎌倉著名的景點，只要跟著走，就不用費神計劃行程！

鎌倉一日遊懶人包｜第一站：明月院！觀賞獨特鮮藍色繡球花

平時去鎌倉玩，大部分遊客都喜歡往海邊走，唯獨是每年的6月，大家都會向內陸走，目的就是去看繡球花！鎌倉大大小小的神社寺廟，或多或少都種了繡球花，當中以北鎌倉駅附近的明月院最為聞名。境內種了約2,500棵繡球花，花球又圓又大，更獲得「紫陽花寺」的稱號。這裡的繡球花最大特色是開花初期是淡淡的藍色，到中後期則會變成獨特的鮮藍色，這種漂亮的藍色，更被稱為「明月院藍」。今年繡球花早了開花，預計6月中左右便會看到最漂亮的鮮藍色繡球花。明月院在6月會提早於早上8:30開門讓遊客賞花，想人少一點（但應該都不會太少），建議8點前抵達排隊入場。



由總門至中門的石梯兩旁，都種滿了繡球花，這裡是no.1人氣的繡球花打卡位，6月份幾乎每一分每一秒都迫滿遊客，應該要運氣很好才會出現這個「一個人都沒有」的畫面！（圖片來源：JNTO官網）



約一星期前，明月院的繡球花開始開花，最初是呈青色的。（圖片來源：IG@hirutan25）



繡球花會慢慢變成淡粉藍色。（圖片來源：IG@hirutan25）



去到6月中至6月底，繡球花會變成「明月院藍」色，非常獨特又漂亮。（圖片來源：IG@washima12）



明月院內這扇圓形的窗，都是遊客指定的打卡位。（圖片來源：IG@yukieluna）



明月院開山堂前面的「花想い地蔵」，幾乎每一日都捧著當季最漂亮的花。（圖片來源：IG@kingkazu410）



繪馬上的圖案，當然都是繡球花！（圖片來源：IG@c0t0r1_flower）

明月院

地址：鎌倉市山ノ内189

開放時間：9am-6pm（6月8:30am-5pm）

入場費：大人 500円、小童及學生 300円

網址：https://trip-kamakura.com/place/230.html

交通：JR「北鎌倉駅」步行約10分鐘

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