名古屋景點｜伊勢神宮一日遊！盤點御袚町邊走邊吃10大美食：長龍炸牛肉餅、山村布甸軟雪糕、原隻鮑魚串

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最近身邊有不少朋友都買了平機票去名古屋，大家都問有甚麼好玩？老實說，名古屋確實比較悶，好彩近年新開了吉卜力公園，算有趣一點，但總不能日日留在名古屋市內吧，所以很多遊客都會到近郊玩一兩天。最「大路」的選擇，應該是高山、白川鄉，又或是長島溫泉樂園加三井Outlet Park，不過應該很多人都去過，所以我會建議大家再往三重的南邊走，例如幾個月前介紹過的日本最大型商業度假設施「VISON」，又或是伊勢神宮。

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伊勢神宮是日本神道教神社之中，地位最崇高的「總壇」，自古以來每年都有無數日本人去參拜，亦吸引很多遊客去觀光。無論坐JR、近鐵或是自駕，由名古屋出發，約1小時45分鐘就可以抵達。留意伊勢神宮分外宮及內宮，兩者相距約4公里，可以乘巴士來往，需時約10分鐘，步行就要50分鐘！建議先參觀外宮，再到內宮，然後去內宮旁邊的「御袚町」（おはらい町）買手信及吃東西。

伊勢神宮有分內宮及外宮，如果時間不夠，建議只去「內宮」，之後可以順便到「御袚町」邊走邊吃。（攝影：Katty）

御袚町是一條長約800米的街道，兩邊並排著極具歷史的舊建築，大部分都是賣手信的商店及食肆，當中有很多特色小食，可以讓遊客邊走邊吃，香港人一定會喜歡！這次跟大家介紹10款人氣美食（我全部都有食過㗎！），建議空肚來，可以試多幾款！

「御袚町」兩旁都是賣手信的商店及食肆，大部分建築物都很有歷史價值。（攝影：Katty）

「御袚町」中間另有一個小區「托福橫丁」（おかげ横丁），入面約有60間商店，不少人氣美食都集中在這裏。（攝影：Katty）

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