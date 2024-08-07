大阪梅田新商場「KITTE大阪」7.31開幕！必食美食推介︰17間食店美食街、平食20道菜Omakase黑毛和牛燒肉店

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上星期介紹完東京的新商場「涉谷Sakura Stage」，今個星期就輪到大阪的新商場——「KITTE大阪」。睇個名都估到，今次又關日本郵局事！日本郵政集團於十多年開始，活化都市主要火車站旁的郵局，改建成商業設施，用上「KITTE」作為品牌的名字，KITTE日文漢字可以寫作「切手」，即郵票的意思，另外亦有「来て」的含意，希望可以吸引多些客人來幫襯！第一個商場「KITTE丸の内」於2013年在東京開業，其後KITTE博多及KITTE名古屋同於2016年啟用，而KITTE大阪則剛於7月31日華麗登場！

建築物的名字，其實叫做「JR Tower 大阪」，位於梅田的西面（阪急梅田的另一邊），可經由今年3月新開設的JR大阪駅西口直達。由地庫1樓到6樓是KITTE大阪，29樓至頂樓38樓是酒店「The Osaka Station Hotel, Autograph Collection」，中間則是辦公層樓層。KITTE大阪內有過百間商舖及餐廳，當中過半數為食店，齊集各式各樣的美食，包括壽司、燒肉、壽喜燒、鰻魚、串揚、居酒屋、意粉、pizza等等，當然亦有cafe及甜品店。Shopping方面，比較少賣服飾的店舖，主要是日本各縣的主題店，包括北海道、新潟、沖繩、鹿兒島、岡山等等，讓遊客身在大阪都可以買勻全日本的土產！這次就讓我集中介紹場內的美食吧！

KITTE大阪位於梅田的西面，JR大阪駅西口可以直達。（圖片來源：KITTE大阪）

JR Tower 大阪，由地庫1樓到6樓是KITTE大阪，29樓至頂樓38樓是酒店「The Osaka Station Hotel, Autograph Collection」。（圖片來源：KITTE大阪）

非常開揚舒適的中庭位置，設計跟大阪駅旁另一商場「LUCUA大阪」很相似。（圖片來源：KITTE大阪）

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