日本廣島自由行4日3夜行程公開！11月1日起香港直飛廣島機場！$150任食蠔小屋、必到水中大鳥居、宮島欣賞紅葉絕景

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開關接近2年，喜歡去日本玩的朋友，飛勻全部直航的航點未？我自己就已經飛過東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、沖繩及高松，暫時還欠鹿兒島及熊本！上個月大灣區航空宣布將於10月27日起開辦鳥取的航班，而HK Express亦剛剛公布由11月1日起復飛廣島航線，基本上疫情前有直航的定期路線都已經復航，想制霸全部航點似乎要出多一點力！位於福岡與大阪之間的廣島，乘坐新幹線由博多或新大阪前往的話，只需1至1.5小時，雖然很快，但很少遊客會專程去玩，不如就趁有直航，去explore下新的景點吧！

HK Express每星期提供3班來回香港至廣島的直航航班，逢星期一、三、五，去程是9:15am，回程是2:40pm，早去晏返，時間不錯，但暫時未有優惠，每程要$478起。（圖片來源：HK Express官網截圖）

【DAY 1】香港→廣島機場→廣島市

抵達廣島機場後，可以乘坐機場巴士直接出廣島市中心，需時約45至55分鐘。建議住在廣島駅附近，因為坐JR去其他地區（如尾道）會比較方便。不過如果打算留在市中心及只去宮島觀光的話，則可以選擇在和平紀念公園附近的酒店。返到酒店check-in後，可以先到JR廣島駅附近shopping，如福屋廣島駅前店、Edion蔦屋家電及廣島駅ekie等，晚餐可以試試廣島駅ekie內的廣島燒名店「麗ちゃん」。

廣島景點｜Edion蔦屋家電︰有精品及小家電賣的書店

喜歡日本的朋友，都應該知道「蔦屋」不只是一間普通的書店，除了書及雜誌，還會有很多精品及雜貨，廣島駅旁這間更是聯乘電器舖Edion，所以更有家電出售。女士們最感興趣應該是1F的美容corner，內有不少美容小家電。

Edion蔦屋家電除了賣書籍及雜誌，還有很多精品及雜貨出售，如一間小型的百貨公司。（圖片來源：Facebook@エディオン蔦屋家電 広島）

貪靚的朋友，一定最喜歡這個賣美容小家電的美容corner。（圖片來源：Facebook@エディオン蔦屋家電 広島）

Edion蔦屋家電

地址：広島県広島市南区松原町3番1-1号 EKICITY HIROSHIMA 1階-3階

營業時間：10am-8pm

交通：JR「広島駅」步行約1分鐘

網址：https://edion-tsutaya-electrics.jp/hiroshima/

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