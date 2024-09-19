北海道札幌 | 《我談的那場戀愛》8大浪漫場景公開：札幌電視塔、大通公園、「圓形橋」Snow Ring！女主角住邊間奢華酒店？戲中花田喺依度！10 月必睇紅葉+掃帚草

加入最愛專欄 收藏文章

近期最具話題性的電影，非《我談的那場戀愛》莫屬，threads被瘋狂洗版，大家都討論MC（張天賦）做得好自然、Stephy好正、吳君如應該可以憑呢套入圍下年金像獎最佳女主角等等。兩個多月前在戲院睇到呢套戲的trailer，即刻覺得非睇不可！我不是賦二代（MC fans），亦沒有被Stephy迷到，吸引我的，就是這套戲在札幌取景，很想看看導演怎樣拍這個地方。電影公司用上戲中女主角的名言「愛情，你信咪係真囉！」做宣傳，雖然很多觀眾看完都被這句擊中了，但我，最愛還是這一句：「7月嘅札幌天氣好好，我哋下年一齊嚟吖！」

大家看完中山美穗的《情書》或是佐藤健的《First Love》，可能會因為那個雪景愛上冬天的北海道，希望看完《我談的那場戀愛》之後，亦會喜歡夏天的北海道！其實札幌6至10月天氣都好好，不用等明年7月才去，現在出發也不錯，我覺得10月簡直是best of the best，因為天氣涼爽又可以睇紅葉！就讓我介紹一下戲中的拍攝場景，方便大家跟著去打卡吧！（利申：這篇絕非廣告，我真金白銀買飛，上映第一日就去睇！睇完覺得好好睇，所以PM電影公司，問他們借相寫這篇稿的！）

不少人看完這張電影海報便以為是「忘年戀」的故事，但容我劇透，完全不是你們想像那樣！而且，電影真的好好睇，很值得入場觀看！（圖片來源：天下一電影）

《我談的那場戀愛》北海道8大場景｜1札幌電視塔、大通公園

戲中最易認的札幌景點，應該是札幌電視塔，這座147.2米高的紅色電視塔，亦是札幌的地標，幾乎每個去札幌的遊客都會來打卡。札幌電視塔位於大通公園1丁目，公園由東至西分為12個街區，即1丁目至12丁目，全長約1.5公里，四季景色都非常優美，電影中君如更幻想跟「法國工程師」在公園內散步。現實中，大通公園亦很受當地人及遊客歡迎，春、夏、秋季都有美食祭及beer garden，冬季（2月）更會舉行大型的札幌雪祭，每年都吸引超過200萬人次到訪！

電影最後及trailer都會出現這個俯瞰大通公園的影像，遊客登上札幌電視塔的展望台便能看到同樣的景色。（圖片來源：Facebook@さっぽろテレビ塔公式ページ）

電影君如幻想跟「法國工程師」在大通公園內散步。（圖片來源：天下一電影）

大通公園內種有超過4,000棵不同品種的樹木，每年10-11月，都可以欣賞到紅葉。（攝影：Katty）

即將出發的朋友，如果趕得及9月29日前到札幌，記得去大通公園的「Sapporo Autumn Fest」，場內有約300個來自北海道或日本各地的美食攤檔，十分熱鬧。（圖片來源：Facebook@ようこそさっぽろ イベント情報 ）

大通公園最著名就是每年2月頭舉行的札幌雪祭。（攝影：Katty）

札幌電視塔

地址：札幌市中央区大通西1丁目

營業時間：9am-10pm

入場費：成人 1,000円／中小學生 500円

交通：地下鐵「大通駅」步行約1-5分鐘；「札幌駅」步行約15分鐘

網址

下一頁︰更多《我談的那場戀愛》北海道札幌場景







【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇