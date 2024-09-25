北海道札幌︱幾時紅葉最佳觀賞期？定山溪賞楓攻略︰札幌搭巴士1小時直達 打卡絕景／人氣溫泉／滑雪場秋祭 新登場食買玩小區必食推介！

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下星期便踏入10月，又進入日本紅葉的季節。身邊不少朋友都買了機票10月去北海道賞楓，最近正幫他們計劃行程，有車牌的話，我通常會叫大家去富良野及美瑛（其實無論春夏秋冬我都會叫大家去富良野，因為極愛這個地方，風景實在太美麗）。

無車牌的話，就一律建議去定山溪，因為交通很方便，由札幌坐巴士（或開車）前往，只需60-70分鐘左右，有20多間溫泉酒店，又有日歸溫泉，近幾年更開了不少餐廳及cafe，就算不留宿，都可以玩一整天！去年我10月中在北海道，因為一個人住溫泉酒店太貴，所以放棄，但因為當時定山溪的紅葉實在漂亮，結果我去了兩天！所以可以的話，都建議大定住一晚，有兩日時間會比較鬆動。

2024北海道紅葉最佳觀賞期10月12日起

定山溪區內有多個紅葉景點，最主要包括定山溪溫泉、豐平峽大壩及札幌國際滑雪場，除非自駕遊，否則很難一日去勻多個景點，建議先去定山溪溫泉，再於豐平峽大壩及札幌國際滑雪場二揀一，又或者在定山溪溫泉住一晚，時間就不會太趕。根據日本氣象新聞公司Weathernews的資料，今年北海道的紅葉最佳觀賞期跟往年差不多，定山溪溫泉紅葉季將於10月12日開始，而豐平峽大壩則於10月11日開始，之後約十日都可以欣賞到最漂亮的紅葉。

日本氣象新聞公司Weathernews於9月初公布的「北海道紅葉預測圖」。（圖片來源：Weathernews官網）

定山溪4大紅葉絕景︱1定山溪溫泉

定山溪溫泉是北海道最人氣的紅葉勝地，因為日夜溫差大，紅葉的顏色特別鮮艷明確，有紅有黃有橙有綠，非常有層次，配上漂亮的溪谷景致，有山有水，每年秋天都吸引很多遊客來賞楓。最著名的景點當然是溫泉街附近的「二見吊橋」，可以站在橋上欣賞溪谷紅葉景色，而遊客亦可以走到橋下用另一個角度觀賞，感覺更加壯麗！想有點新意，又可以在豐平川上玩獨木舟或SUP，水深平均只得1米，水流又平穩，十分安全。其實區內處處都是紅葉美景，女生們如果喜歡打卡，可以到「定山溪大橋公園」，這裡遊客很少（我上年去的時候，幾乎是我自己包場！），有很多滑梯、韆鞦，環境漂亮又舒適。

提提大家，紅葉季節遊客非常多，如果坐巴士由札幌前往定山溪，建議乘坐可以預約的「河童Liner號」（かっぱライナー号），坐普通路線巴士的話，一定要在總站（札幌駅）上車，而且要早一點去到排隊。我上年試過人太多差點上不到車，因為滿座，大通及薄野站等車的人當然都不能上車，要等下一班，即是一個鐘後！

位於溪谷之間的定山溪溫泉，是北海道最人氣的紅葉勝地。（圖片來源：定山渓観光協会）

想有不一樣的賞楓活動，可以試試玩獨木舟或SUP。（圖片來源：定山渓観光協会）

鮮紅色的「二見吊橋」，是遊客必到的打卡熱點。（照片攝於2023年10月25日）（拍攝：Katty）

遊客亦可以走到橋下用另一個角度觀賞紅葉。（照片攝於2023年10月25日）（拍攝：Katty）

溪谷內的森林景色非常優美，但要攀過一些岩石，建議穿著合適的鞋。（照片攝於2023年10月25日）（拍攝：Katty）

「定山溪大橋公園」遊客極少，非常適合打卡。（照片攝於2023年10月25日）（拍攝：Katty）

從滑梯頂拍出來的風景。（照片攝於2023年10月25日）（拍攝：Katty）

定山溪紅葉最漂亮的地方，是顏色特別鮮艷明確，這只是iPhone隨手拍的照片，我可以告訴你，現場肉眼睇，震撼100倍！（照片攝於2023年10月25日）（拍攝：Katty）

定山溪溫泉

地址：北海道札幌市南区定山渓温泉

交通：札幌市內開車約60分鐘；札幌駅乘坐巴士約60-80分鐘

網址

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