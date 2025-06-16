大阪新酒店「Patina Osaka」：Capella集團旗下 221間客房面積538呎起！$495歎超人氣大阪城景觀下午茶

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可能因為舉行世博的關係，大阪這兩年都有很多新酒店開業，而且不少都是國際品牌及級數比較高的酒店，例如大阪四季酒店、萬豪酒店旗下的The Osaka Station Hotel Autograph Collection、希爾頓酒店旗下的Waldorf Astoria Osaka等，而最新的有Capella嘉佩樂集團旗下的「Patina Osaka」（大阪柏典酒店）。Patina Osaka於5月1日開業，最大的賣點是位於大阪城旁，擁有迷人的大阪城景觀。酒店共有221間客房，最小都有50平方米，房租最平要4千蚊一晚。如果你去大阪玩，不是血拼便是去環球影城玩，早出晚歸，未必捨得住貴酒店的話，可以跟日本KOL去酒店的超人氣tea lounge「NIJIRI」歎個很chill的下午茶，居高臨下盡覽大阪城的公園的景色，一邊品嘗別緻的茶點，每位只是¥9,000（約$495），CP值都很高！

大阪城櫻花盛開的時期，酒店的景觀應該更加優美。（圖片來源：Patina Osaka）

6種房型 最多可供3大2小入住

Patina Osaka樓高21層，共有221間客房，面積由50至233平方米（約538-2,400呎），除最大的套房「Patina Suite之外，所有房最多都可以入住3名大人加1至2名小童，在大阪市內非常罕見。全部都設有開揚的落地玻璃，可以欣賞大阪城或市內的景色，部分更設有露台！所有客房都設置55吋或以上的智能電視及B&O揚聲器，無論夜晚想睇戲或煲劇，都可以有最高的享受！另外亦備有瑜伽墊，女士們可以keep住每日做伸展運動或拉筋。

6種房型之中，最基本是「Deluxe Room」，面積有50平方米，可以選擇大阪城景或大阪街景。（圖片來源：Patina Osaka）

大阪城景的「Deluxe Room」，櫻花季節時期應該最搶手。（圖片來源：Patina Osaka）

面積達63平方米的「Premium Room」，雖然沒有大阪城景，但卻設有悠閒的露台。（圖片來源：Patina Osaka）

Patina Osaka共有4款套房，最「細」的「Junior Suite」都有75平方米，同樣沒有大阪城景，但有露台。（圖片來源：Patina Osaka）

「DeluxeSuite」面積達103平方米，更設有飯廳！（圖片來源：Patina Osaka）

所有客房的浴室都設有兩個洗手盆、rain shower及Dyson風筒。（圖片來源：Patina Osaka）

酒店設有室內泳池，望著大阪城暢泳，是個非常難得的體驗。（圖片來源：IG@patinaosaka）

5間特色餐廳／酒吧 大阪城景觀「茶室」成人氣打熱點

Patina Osaka共有5間各有獨特風格的餐廳及酒吧，當中以tea lounge「NIJIRI」最受歡迎。名字「NIJIRI（にじり）」，是來自日本傳統茶室的狹小入口「にじり口」，客人內進時，必須低下頭，代表謙虚及對大自然表達敬意，通過入口之後，就可以進入非常神聖、用來招呼客人的茶室。「NIJIRI」是一個非常獨特的空間，有採光度高的落地玻璃，客人可以欣賞到大阪城公園的全景。店內只供應「下午茶」，不過卻可以選擇於上午11:30、下午2:00或4:30享用。

「NIJIRI」的裝修充滿日本傳統的特色，最矚目是中央的旋轉樓梯，用上藍染和紙做設計，以代表「水之都」大阪。（圖片來源：Patina Osaka）

不少遊客都喜歡去大阪城打卡，用這個「居高臨下」的角度打，應該更易呃到like！（圖片來源：IG@mao_sweet）

作為tea lounge，當然以茶作主打，有多款日本產的有機日本茶及紅茶，亦有咖啡，全部都是free-flow，任飲！食物方面，鹹甜點各有5款，另有英式鬆餅，每位9,000円，如果想指定坐窗口位，則每位12,000円，可以於官網訂位。

賣相精美的鹹甜點，以玻璃碟盛載，很適合打卡！（圖片來源：IG@mao_sweet）

有多款日本產的有機日本茶及紅茶可以選擇，任揀任飲。（圖片來源：IG@mao_sweet）

畢竟是「茶室」，當然有專人沖茶。（圖片來源：IG@mao_sweet）

下午茶每個月都有不同主題，所以鹹甜點的款式都有點不同，今個月是蜂蜜主題，甜點都是蜂蜜製成，英式鬆餅亦配以英式鬆餅柑橘果醬及。（圖片來源：IG@mao_sweet）

從這個角度去旋轉樓梯打卡也不錯。（圖片來源：IG@patinaosaka）

另一間非常好打卡的餐廳（大家去旅行揀餐廳，應該都很在乎好不好打卡吧！），是位於酒店入口旁的「P72」。餐廳以節氣「七十二候」為主題，所以menu會跟隨季節而轉變，大部分菜式都選用有機的食材，料理約70%都是植物性。

「P72」最吸睛是天花那52米長藝術裝置「根」。（圖片來源：Patina Osaka）

餐廳設有室內席及露天席，只供應午餐及下午茶，每位5,500円起。（圖片來源：Patina Osaka）

「P72」的水果撻。（圖片來源：Patina Osaka）

「P72」的豆乳泡芙。（圖片來源：Patina Osaka）

供應鐵板燒的餐廳「馬藺」。（圖片來源：Patina Osaka）

供應巴斯克料理的餐廳「IÑAKI」。（圖片來源：Patina Osaka）

酒吧「Sonata Bar & Lounge」。（圖片來源：Patina Osaka）

Patina Osaka

地址：大阪市中央區馬場町3番91

網址：https://patinahotels.com/osaka/ja







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