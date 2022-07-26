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【etnet Chill賞你】新城市廣場x Keigo大阪一町獨家夏日商品

今個暑假，一起去「日本」吧！新城市廣場為大家帶來全新「偽出國」體驗，以日系風格貫穿場內各層佈置。由期間限定的日本IG百萬人氣插畫主題裝置，到全新開放的戶外唯美打卡樂園，打造極致Instagrammable的拍照場景，安撫各位渴望「回鄉」出走的心！首站必去期間限定展覽《新城市廣場x Keigo大阪一町》，由即日起至9月12日期間，快與親朋好友組團重遊最著名的大阪商店街感受濃濃鄉情，一窺人氣持續爆登、IG追隨人數直逼113萬的日本幽默風插畫家Keigo（河尻圭吾）筆下角色的搞笑日常，緩解未能出走的旅行癮！



而位於商場5樓戶外平台的全新打卡主題樂園Fun Park現已亮目登場，以繽紛色系作為主調，3大主題園區結合打卡、玩樂及悠閒元素，帶來多達10個instagrammable的拍照打卡位，當中萬勿錯過夢幻唯美的「紫藤花隧道」，仿如讓大家遊覽大阪、京都、奈良都有的紫藤花名所！



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問題：通關後你最想去邊到？點解？

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遊戲玩法：



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獎品：新城市廣場x Keigo大阪一町獨家夏日商品乙份（包括樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及悠閒夏日輕盈手挽袋）（名額12個）





活動截止日期: 2022年7月30日 (截至晚上11:59)

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年7月26日至7月30日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為新城市廣場x Keigo大阪一町獨家夏日商品乙份（包括樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及悠閒夏日輕盈手挽袋）（名額12個），etnet將根據答案選出得獎者，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk







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