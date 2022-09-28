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【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

十月隆重登場：Digital Art Fair Xperience 香港 2022 體驗展

Digital Art Fair 公布在 2022 年 10 月帶來Xperience 體驗展，屆時佔地 20,000 平方呎、位於中環的場地將會變成 Web 3.0 高科技互動藝術體驗空間，親臨皇后大道中實體展覽的觀眾亦可參與創作 Digital Art Fair 的首個國際性公共藝術裝置。



展覽日期：2022年10月20日至11月6日

展覽地點：香港中環皇后大道中 59 至 65 號泛海大廈地下及一樓



現在只要按以下參加方法，即有機會獲贈免費門票！



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問題：為什麼你想參觀Digital Art Fair Xperience 香港 2022 體驗展？

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參加方法：

1. Like/讚好 DIVA Channel Facebook專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

3. 於表格內填妥個人資料：https://bit.ly/3Sk3Rq2

獎品：Digital Art Fair Xperience 香港 2022 體驗展門票乙張

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年9月28日至10月11日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的15名參加者將獲得Digital Art Fair Xperience 香港 2022 體驗展門票乙張（名額15個）。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。







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