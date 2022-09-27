加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-09-27

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

 

 飛喇！飛喇！終於可以去旅行！未出發先興奮！

 

去旅行，當然需要先兌換外幣，怎樣看哪間銀行匯率最值呢？最簡單的辦法就是下載etnet財經生活app，有全港獨家免費實時銀行外匯匯率比較，一按即可進入所選銀行平台兌換啦！

 


立即下載 「etnet財經.生活」App

https://bit.ly/2UNb3QN

 

 

 

etnet 更多精彩內容：

 

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

►  https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/80442

 

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/76663

 

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/76901

 

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/76274

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

更多會員專區文章
更多最新文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
中概危與機
More
Share