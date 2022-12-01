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【etnet chill賞你】Mira Place Let's Gala This Christmas聖誕禮品

現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)

1) 意大利 Pitars Millesimato 氣泡酒 Extra Dry DOC乙支 750ml (共5份)

Siu Keung Wong

Tin Mo

WM Leung

Lily Kuan

Ho Yeeyee

2) DermaElements 膠原蛋白原液 (5ml) 及 HK$100現金券 (共15份)

Vicky Liu

cheng cc

lucas wang

Star Chow

Ken Cheung

Fred Ch

WONGYM

YANYF

Fanny Liu

Oliverqueen

Michelle Chan

Tammy Sin

Vicky Ho

Woon Hing Judy Wong

Harry Chan

備註:

- 得獎者將獲得 1) 意大利 Pitars Millesimato 氣泡酒 Extra Dry DOC乙支 750ml (共5份)

或2) DermaElements 膠原蛋白原液 (5ml) 及 HK$100現金券 (共15份)

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則：

1. 活動於2022年11月30日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的20名參加者將獲得1) 意大利 Pitars Millesimato 氣泡酒 Extra Dry DOC乙支 750ml (共5份) 或2) DermaElements 膠原蛋白原液 (5ml) 及 HK$100現金券 (共15份)

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布，並隨後寄出換領信。請得獎者到憑換領信Mira Place換領。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質或有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。







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