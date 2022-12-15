加入最愛專欄 收藏文章

【etnet Chill賞你】皇室堡聖誕圍「奴」貓貓月曆

聖誕節嘅腳步越來越近~氣溫又越來越凍~呢個時候小編有個保暖方法，就係吸貓大法！想感受貓貓嘅溫暖，除左同貓貓玩耍之外，仲可以去皇室堡6大貓貓聖誕圍「奴」打卡位，仲有貓星人市集添~

隨住新一年就到，而家只要係etnet Chill玩遊戲，就會有機會獲得皇室堡2023年得意貓貓月曆一份，數量有限，機會難得呀！

----------------------------------------------------------------------

問題：你對etnet Chill Facebook 2023年有何期盼？

----------------------------------------------------------------------

參加方法：

1. Like/讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel (https://bit.ly/33BXZCh )

3. 於表格內填妥個人資料：http://202.62.215.42/projects/form/admin/campaign_detail.php?id=846

備註:

- 獎品：皇室堡2023年貓貓月曆乙份 (名額共25個)

- 截止日期：2022年12月21日晚上23:59

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年12月15日至12月21日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的25名參加者將獲得皇室堡2023年貓貓月曆乙份(名額共25個) 。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後，須於荃灣廣場領獎，經濟通有限公司不負責獎品派發。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇