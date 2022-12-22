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【訂閱有賞】賞$50超市電子電子禮券及2023年年曆卡

從冬至，大步跨越到2023年！凍冰冰嘅日子，同屋企人食返一餐溫暖嘅飯。而etnet亦都同大家分享溫暖~

etnet今次除咗送$50超市禮券，仲有etnet 2023年年曆卡！一齊同 etnet YouTube Channel 迎接新年，衝上10萬訂閱！

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel



2. 於表格內填妥個人資料：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=849





獎品: $50超市禮券及2023年年曆卡（先到先得，送完即止）

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年12月22日至1月6日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。早前已獲得(1) etnet精美筆記本及2021年年曆卡，或 (2) AQ多功能健康科技水體驗裝 (7ml) 及$50 AQ現金券，或(3) Pacific Coffee 電子禮券，或(4) 麥當勞現金券，或(5) KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼，或(6) etnet筆記本及2022年年曆卡，或(7) 7-11 $20現金券，或(8) 《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名，或 (9) KFC $20電子現金券，或 (10) $25咖啡禮券，或 (11) $50超市禮券 (於2022年11月8日截止) ，或 (12) $50超市禮券及etnet 2023年年曆卡 (於2022年11月22日截止) ，或(13) $50 HKTVmall電子禮券及2023年年曆卡 的得獎者不可重覆參加是次活動。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送$50超市禮券及etnet 2023年年曆卡。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

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