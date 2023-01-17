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2023-01-17

【得獎名單】【etnet Chill賞你】賞太古城中心Miffy祝福盛放利是封

#得獎名單

【etnet Chill賞你】賞太古城中心Miffy祝福盛放利是封

 

 

現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)

Wai Ho LAM
Gu Pan
Martin Ma
梁小燕
Yuen Ping Lam
Tze Chan
Sally Sze
Wong Kiki
tsui tania
Maggie chan
Fong Ling Lam
Vicky Ho
Chan Kelly
William Kwok
JAFFE HO
Mandi Lam
Michelle Chan
Eunice Tong
CHAN MAT
李珮鈴
Annie HL
Sky Yip
MAY TSAI
Joey Chau
wai kit ho

備註:

- 得獎者將獲得太古城中心Miffy祝福盛放利是封乙套

 

活動條款及細則:

1. 獎品已寄出，請得獎者留意信箱。
2.《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品品質作擔保。
3. 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。
4. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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