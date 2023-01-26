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【DIVA Bonus】賞你鄧記川菜$300餐飲禮券

鄧記川菜由祖籍四川、入廚逾四十多年的鄧華東掌舵，內部裝潢風格以四川老成都的古宅庭園及銀杏葉作靈感，更加內設型格《K Bar》。食客可以一邊品嚐麻辣以外，微妙多變的川菜，一邊欣賞維港醉人景色。鄧記川菜位於尖沙咀K11 MUSEA 4樓。歡迎預訂2545 3288。



現在只要按以下參加方法，即有機會得到$300餐飲禮券！



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問題：你想到鄧記川菜品嚐哪些菜式？

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參加方法：

1. Like/讚好 DIVA Channel Facebook專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

3. Like/讚好 鄧記川菜Facebook專頁

4. 於表格內填妥個人資料：http://bit.ly/3DgsfDU

獎品：鄧記川菜$300餐飲禮券 (需消費滿$1,000元方可使用，名額100個)

活動條款及細則:

1. 活動將於2023年2月2日至2月8日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的100名參加者將獲得鄧記川菜$300餐飲禮券 (需消費滿$1,000元方可使用) 乙張（名額100個）。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。







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