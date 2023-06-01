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陶冬博士看『2023年：政策轉變之年』實體財經講座舉行後大獲好評！現徇眾要求，推出網上足本重溫，無論参加者、或者會員都可以回顧陶冬博士精彩演講！

疫情逐漸消退，各國落力調整政策，以望擺脫加息週期之下嘅陰影。但金融危機似乎持續，該如何解決？投資者該如何保持實力，增加收益？陶冬博士看『2023年：政策轉變之年』財經講座足本重溫，為你一一分析環球經濟走勢，分享陶博士獨到見解。

陶冬博士看『2023年：政策轉變之年』財經講座足本重溫

日期 ：即日起至2024年5月31日

實體講座參加者：免費

經濟通會員價 ：港幣$100

非會員價 ：港幣$200

購買及詳情：https://taodong2023.etnet.com.hk/revisit.php?lang=zh

立即邀請志同道合的朋友一齊睇喇！

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