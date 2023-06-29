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【etnet Chill賞你】賞Hizero F100 仿生潔地機

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)

Feii Chan

Karen Chan

備註:

- 得獎者可獲得Hizero F100仿生潔地機連地板消毒清潔液一份（價值$4,119）

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則：

1. 活動將於2023年6月15日至6月22日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的2名參加者將獲得Hizero F100仿生潔地機連地板消毒套裝乙套（價值$4,119，名額2個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。







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