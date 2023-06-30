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【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞姆明環保袋

Hot Talk1點鐘特備節目《名嘴齊齊Talk》集齊著名股評人林家亨、熊麗萍、溫鋼城同溫傑同大家一邊嘆下午茶一邊講財經！唔止為觀眾提供下半年股票市場嘅貼士，仲準備咗精美嘅小禮物回饋大家！

而家只要按以下步驟參加遊戲，就有機會帶走姆明環保袋！

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

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4. 於表格內回答片中問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3NRxhwx

今期獎品:姆明環保袋 （名額20個）

活動截止日期:

2023年7月7日 (截至晚上11:59)

活動條款及細則：

1. 活動將於2023年6月29日至7月7日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，回答得最快而又準確的20名參加者將獲得姆明環保袋 乙份，參加者不得異議。

5. 環保袋款或將隨機送出，得獎者不得指定款式。

6. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

11. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

12. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。







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