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2023-09-01

【得獎名單】etnet Chill賞你「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

#得獎名單

【得獎名單】【etnet Chill賞你】

「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！
現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)

Amy Ho

BiBi Ho

BK Lee

Chan Kelly

Chow Lai Lai

giftchan

Grace Fong

Ivan LO

Karen Kam

Krystal ho

LUNG WONG

PE Ng

Sally Sze

Sammy Chan

Tammy Sin

TOWER MAN

Vicky Chan

Vicky Lui

WS Lau

陳雋賢

 

備註:

- 得獎者將獲得「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」乙個
- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

 
活動條款及細則：
1. 領取有效期由2023年9月4日起至2023年9月22日。請於有效期內到指定地點換領、逾期作廢。
2.《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品品質作擔保。
3. 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。
4. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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