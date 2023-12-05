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參加方法：

1. 訂閱/Subscribe 25度生活YouTube Channel

2. 填妥個人資料：https://bit.ly/3sTk5j9

獎品：etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯乙份（先到先得，送完即止！）

etnet 30週年珍藏版2024年曆卡

為慶祝etnet經濟通踏入30週年，我們特意邀請沈平老師授權此幅充滿香港情懷的畫作《璀璨香港》，製作成此極具紀念價值的etnet 30週年珍藏版2024年曆卡。此畫作展現每位市民充滿活力又不懈奮鬥、乘風破浪，因而構成眼前的絢爛光景。經濟通會繼續與您並肩同行，超越界限，邁向更光輝的未來。

Kerokerokeroppi加大版毛毯

「Kerokerokeroppi加大版毛毯」，毛毯質地細膩，手感柔軟，一白一綠夠晒Sharp醒！仲附設啪鈕，不易鬆開，陪你溫暖過冬！可能係最佳嘅聖誕及新年禮物！

活動條款及細則:

1. 活動將於2023年12月5日至2024年1月31日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯乙份。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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