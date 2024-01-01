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現凡訂閱健康好人生YouTube Channel，即有機會獲贈etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本。名額有限，先到先得，送完即止。



參加方法：



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獎品：

etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本（先到先得，送完即止！）





etnet 30週年珍藏版2024年曆卡

為慶祝etnet經濟通踏入30週年，我們特意邀請沈平老師授權此幅充滿香港情懷的畫作《璀璨香港》，製作成此極具紀念價值的etnet 30週年珍藏版2024年曆卡。此畫作展現每位市民充滿活力又不懈奮鬥、乘風破浪，因而構成眼前的絢爛光景。經濟通會繼續與您並肩同行，超越界限，邁向更光輝的未來。



etnet精美筆記本

etnet一直以來關心社會，致力履行企業社會責任，回饋社會。我們特別向社創SoIN「無障畫創大賽」卓越獎得獎者梁嘉茵購買其畫作版權「繽紛大道」並製作成筆記本，寓意無論前路如何，我們亦要努力向前，終會邁向「繽紛大道」。同時，我們亦希望藉此推廣畫作授權令畫家得到可持續收入。



活動條款及細則:

1. 活動將於2024年1月1日至2024年2月29日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 +etnet精美筆記本乙份。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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