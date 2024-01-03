2024-01-03
【得獎名單】【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！
【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！
本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！
得獎名單：
Chan Miu H***
WONG YUEN M***
lo kin l**
Chan Tze L** Win***
Cheung Siu W***
lam lai s***
lo wing che***
lam hon p*
lam king t**
Tong Wai Le***
So Cheuk M**
Mo kwok f**
HON SZE L***
WONG TIN Y**
Cheng y***
Kwong woon y**
Wong Samuel Ghan B***
Hayden W***
chan y**
NG CHI L**
Chung suet y**
NG Hoi T***
Lau Siu h**
Wai s**
Liu Tsui T**
Yan lai y**
KOK SAU CH***
Ma Kam H***
Yu Kwai M**
NG CHUI M**
Ho sze w**
Jenny Ts**
chan sin w*
Chan Tak Ch***
CHAN WAI C***
Tsang Kai F**
Chan Ka K*
keung ka w**
Lo Hiu K*** Jo***
HO SIN Y***
Ng Ho L** Thom***
LEUNG KA H**
Lam Man L**
Ma wai c***
Chan ching h** vie***
Wong Ching Y*
Heung Tsz k***
CHEUNG AR***
Yau Ho M***
Au Suk M**
SIN Ming C**
Chan man l**
Ngan Pui y**
liu kam y**
Ho Bik S***
cheuk ka sh***
wong pu y**
Leung Fung S**
Cheung Wing M**
Shir*** Ng
CHIU YUK S**
Lam Suk K***
Lau***
Chung pui w*
Kwong Da***
Cheung Ka K**
LEE YIU P***
Lee Shuk Y* Ceci***
woo hoi y**
Cheung l***
Fok Vinc*** Hing Ch***
Yip Lai M**
Kwan Man W**
lau man w**
Yuen Wai L**
Lo Chi W***
Chan Tze Sh***
KUAN Yik N** Li**
Tai Wai C**
Choi shuk m**
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NG KWAN Y**
lin man t*
LEONG KA C***
HUNG TIK CH***
MA YUE***
Lau Siu K***
Cheung Ying S**
Pun Hiu M***
Leung Ping M***
Chow Ka H**
Cheung Yin K***
Tsui Sze Y**
Lau Ho Y**
Lee Ka Le***
Leung Pui S**
Chau Yuen K***
Lau Yuk K**
Tong Chun F***
Wong Man F**
活動條款及細則:
1. 活動於2023年7月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。
4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，回答得最好的100名參加者將獲得價值港幣$20之7-11便利店現金券乙張 。
5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。
6. 獎品使用有效期將請留意獎品詳情，本公司不會另作通知。
7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
9. 得獎者獲得領獎通知後，獎品將通過平郵送出，請留意接收信件，若有遺漏，本公司恕不負責。
10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。
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