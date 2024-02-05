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3月10號，赤柱，年度粉紅盛事PinkRun.HK 2024粉跑！由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦的跑步盛事，邊跑步邊做善事！etnet今年很榮幸能夠繼續成為PinkRun.HK 2024粉跑媒體夥伴。



本年度粉跑賽事設有「粉紅高踭鞋慈善賽」、「親子粉跑」、「粉跑5公里」三大類項目，每條跑步路綫都充滿特色，無論你是專業跑者、熱愛運動的個人參賽，或是希望和家人一同參與的親子組，Pink.Run.HK都歡迎你加入！



主辦單位香港遺傳性乳癌家族資料庫（下稱「資料庫」）期望透過是次活動凝聚社會力量，關懷遺傳性癌症患者，提高公眾對遺傳性乳癌、卵巢癌及前列腺癌的認識及關注，活動所籌得之善款將用於資助本地經濟有困難之高危家庭進行BRCA基因突變測試及輔導工作、高危乳腺普查計劃及藥物資助計劃。



「粉紅高踭鞋慈善賽」是資料庫最具標誌性的賽事之一，屆時參賽者將穿著高踭鞋在鋪滿粉紅地毯的赤柱大街奔跑，以展現對遺傳性乳癌患者及其它遺傳性癌症病友的支持與關懷。



「粉跑5公里」賽道甚富挑戰性，是運動愛好者的不二選擇！賽道其中3公里是斜路、石級和狹窄的小路；約2公里是低流量的車路，途徑春磡角、馬坑公園、美利樓等赤柱標誌性建築，沿途風景十分優美！



「親子粉跑」則是以輕鬆簡單的親子跑步提升父母與子女對家族遺傳病的認知同時為病患者及其家人打氣。



• 報名日期 :2024年1月29日起至2024 年 2 月 18 日

• 報名網站：https://www.pinkrun.hk/

• 日期：2024 年 3 月 10 日 (星期日)

• 時間 : 09:30am - 4:00pm HKT

• 地點 : 赤柱大街



粉跑5公里：男子5公里、女子5公里

親子粉跑：親子1公里粉跑、親子100米障礙趣粉跑

粉紅高踭鞋慈善賽：男子100米、女子100米、團體賽



除了比賽的冠、亞、季軍獎項外，活動還特別設立了「最佳造型獎」和「最高籌款獎」。這些獎項的設立旨在鼓勵參賽者在活動中展現創意和善心，並以實際行動支持癌症患者。當天的赤柱大街將擺設多個慈善攤位，攤位售賣收益將會部份用於支援遺傳性癌症病人。



有關主辦單位及受惠機構



香港遺傳性乳癌家族資料庫成立於2007年，為首間及目前本港唯一致力研究BRCA和其他相關的基因突變，並幫助患遺傳性癌症(包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌)高危家庭，進行基因測試、輔導及臨床醫護服務的慈善機構。「資料庫」是現時全球擁有最多專為華人病例作BRCA基因突變研究的基因樣本及臨床生物數據的資料庫，旨在進一步完善對華人患遺傳性癌症的醫學研究及制定合適的預防措施，以幫助基因突變患者及其家族成員，提供更全面及多元化的普查及支援服務，從而減低本地以至全球華人因基因突變導致的遺傳性癌症的風險。自成立以來，「資料庫」已成功幫助逾6,100個本地經濟有困難的高危人士（當中超過4,700位癌症患者），進行基因測試及相關輔導服務。



網址 : www.asiabreastregistry.com







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