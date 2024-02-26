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全新頻道etnet健康網購 | 會員購物即送免費禮品

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樂本健貫徹理念：「快樂，源自健康的身體」，於香港獨家代理加拿大維柏健webber naturals、降醇速．納豆紅麴、澳洲茶包「酸立通」及澳洲幫骨等國際保健品牌，更積極參與知識產權署推行的「正版正貨承諾」計劃，保障消費者的權益，讓大家買得安心又放心。

etnet讀者獨家優惠

凡於即日起至2024年3月31日，於樂本健網站healthsmart.com.hk或手機應用程式購物滿$100，結帳前輸入獨家優惠碼ETN2401，即可免費獲贈維柏健webber naturals【健骨維他命D3 (1000IU)】乙樽(價值$108)，數量有限，送完即止。

維他命D對健康的重大益處：

根據估算，全球大約有10億人維他命D不足，當中大部分人毫不知情。缺乏維他命D的表徵並不明顯，4個鮮為人知缺乏維他命D的警號包括：經常傷風感冒、骨質密度低、常腰痠背痛、經常感覺疲累。研究顯示，維他命D3在效能上較D2高300%，擁有更高的活性、更佳的吸收率和利用率。

加強鈣質吸收，維持骨骼及牙齒健康

維持肌肉的力量，減少肌肉痙攣

每天服用1000 IU，在心臟及呼吸道感染等疾病的發病率較一般人減低6成

有效提升免疫力，在眾多維他命補充劑中，功效最強

適合飲食不均衡、抵抗力差、缺乏運動、少接觸太陽、吸煙、飲酒及愛喝咖啡人士

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實體店︰香港北角渣華道321號柯達大廈2座14樓1407室 (鰂魚涌C出口)

條款及細則：





優惠碼只適用於2024年2月26日至2024年3月31日23:59。 優惠以單一發票價計算，恕不接受分單、併單。優惠不能兌換現金、不可轉換其他產品及與其他優惠同時使用。 所有贈品為指定產品及批次，數量有限，送完即止。 任何因手機應用程式、電腦、網路等技術問題而引致無法專享上述優惠之情況，樂本健有限公司恕不負責。 樂本健有限公司有權更改優惠條款及細則而毋須另行通知。如有任何爭議，樂本健有限公司保留最終決定權。







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