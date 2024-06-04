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全新【Wealth & Health Club】隆重登場！

首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

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由樂本健主辦及經濟通合辦的【Wealth & Health Club富康社】，旨在舉辦一系列會員活動，提供有關財富管理及健康養生的知識，助會員實現財富增值及身心健康的目標。



首個活動成功邀請到重量級嘉賓─財經名嘴「陸叔」陳永陸先生分享財富與健康之道，更特設互動環節，讓觀眾與陸叔即場對話。



「陸叔」陳永陸，在金融界擁有超過46年經驗，是香港最受歡迎及最具權威的股市評論人及投資專家之一，曾擔任電視台及電台主持人，亦不時為財經網站及報刊撰寫專欄，除了教人投資，亦愛教人投資健康。



陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

日期：2024年6月27日（星期四）

時間：下午5時半至7時正 （5時正開始登記入場）

地點：北角渣華道321號柯達大廈2期5/F（鰂魚涌C出口）

嘉賓：財經名嘴 陳永陸先生

主持：Mabel 湯嘉穎小姐

重點：

1. 分享縱橫股壇超過40年經驗及心法

2. 2024下半年股市預測及資產配置

3. 健康養生之道

4. 問答環節



費用：免費

截止報名：2024年6月21日



座位有限，報名先到先得！

立即網上報名：https://me-qr.com/4rmmUgC4

查詢：2880-0066

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【Wealth and Health Club富康社】

報名前，請確保已登入現有樂本健會員帳戶。

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