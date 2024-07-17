etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

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「南海一號」已於7 月 8 日再度啟航展開嶄新美食之旅，並以新面貌為您呈獻經典及全新菜式，為歡迎客人重臨，凡4 位或以上客人惠顧晚市主餐牌，即可獲贈「龍蝦鮑魚煲」乙客 (價值$880+10%)，優惠至 2024 年 8 月 31 日。



「南海一號」經悉心裝潢後，進一步展現多個標誌性的航海元素。主餐區的落地玻璃設計更成功將維多利亞海港的迷人景色盡收眼簾。在270度海景襯托下，品嚐精致美食更加賞心樂事 。



「南海一號」為慶祝重新開幕，特別為etnet會員送上價值HK$630意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支 (只限堂食)





南海一號

香港尖沙嘴彌敦道63號iSQUARE國際廣場30樓

電話： 2487 3688 / Whatsapp: 6903 9586

訂座: https://bit.ly/3LrzKds

Facebook: https://www.facebook.com/Nanhai.no1

IG: https://www.instagram.com/nanhai.no1/



遊戲方法：

1. 讚好 etnet 及 南海一號 Nanhai No.1 Facebook專頁

2. 於Facebook 讚好活動帖子

3. 於表格內回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=895



問題: 講一個你最想去「南海一號」原因?



(講得最好嘅40位朋友可以獲得「南海一號」送出意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支)



獎品：

*意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支 (總值HK$630) (名額40個）

*只限堂食



遊戲截止日期：2024年7月23日 (截至晚上11:59)



#南海一號

#etnetpromo

#玩樂著數

#美食天堂

立即讚好 活動條款及細則:



- 活動將於2024年7月23日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

- 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

- 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

- 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的40名參加者將隨機獲得價值HK$630 意大利 PRO CHIC Spumante Bianco Brut 葡萄汽酒乙支 (名額40個） (只限堂食)，參加者不得異議。

- 得獎者名單將於etnet會員專區內公布

- 領獎詳情將會電郵通知得獎者

- 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

- 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

- 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

- 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。







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