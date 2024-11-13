【etnet30周年連環賞】送威士忌盛會入場券 (價值HK$250)

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威士忌迷注意！etnet 30周年好禮一浪接一浪，我哋將送出威士忌盛會 Whisky Live Hong Kong 20套日間通行證（每套價值 $250），價值合共 $5,000！





活動將於11月14日至16日期間在尖沙咀K11 MUSEA舉行，屆時將展出超過300款精選威士忌！從知名品牌到獨立裝瓶品牌，涵蓋蘇格蘭、愛爾蘭、意大利、美國、日本等多個產地，讓大家盡情品嚐稀有及人氣威士忌。



盛會更設有一系列精彩活動，包括威士忌工作坊、美食配對、現場音樂表演等；不能錯過的還有Hong Kong Bar Show 2024，來自各地的調酒師將調製多款創意雞尾酒，酒迷大滿足！





獎品詳情：

獎品：日間通行證乙套（每套價值 $250）

名額：20套



每個通行證包括：

- 入場門票(可於11月16日下午1時至5時入場)

- 5枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。

- Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻



*代幣（每枚HK$30）亦會於現場發售，可用作換領高階酒款、雞尾酒及各式美食，而所需數

量按個別酒款、食物而定。





參加方法：

1️) 讚好及追蹤 經濟通etnet Facebook專頁 及 Whisky Magazine Facebook專頁

2️) 於Facebook 讚好及分享活動帖子

3️) 在留言下方，Tag一位朋友

4) 填妥表格：https://bit.ly/4hL3OBi







截止日期：2024年11月15日晚上11時59分



*數量有限，先到先得，送完即止。

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條款及細則：



1. 活動將於2024年11月13日起至2024年11月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送日間通行證乙套（每套價值 $250）。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。











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