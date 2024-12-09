【得獎名單】【etnet30周年連環賞】送威士忌盛會入場券 (價值HK$250)

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參感謝大家支持及參與。得獎名單經已出爐，請得獎者留意郵箱。



得獎名單 (Facebook 用戶顯示名稱)：

ALAN TONG

ANGEL YIU

ANNA CHAN

BUX LEE

CARINE WONG

CHING DEE

DENNISWOO123

DICKY SONG

ERIC YUEN

JOHNSON LAM

KATHRYN WONG

KIT LEUNG

LIN MING

RAYMOND LAW

SIN YING CHAN

SUM LEE

SZE WAH LEE

TIFFANY BLUE

TONG YAT FAI

WAIWAI MIKE







備註：

- 每位得獎者可獲得獎品日間通行證乙套（每套價值 $250）。

- 《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品的品質作擔保。

- 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。

- 如有任何爭議，《經濟通》保留最終決定權。

條款及細則：



1. 活動將於2024年11月13日起至2024年11月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送日間通行證乙套（每套價值 $250）。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。











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