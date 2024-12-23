【etnet賞你】賞「全港首個戶外動漫電音節 Z+ ACG×EDM HK 2025」VIP全日通行證2張

加入最愛專欄 收藏文章

2025年1月11日至12日，香港西九文化區安盛X竹翠公園將舉辦全港首個戶外動漫電音節，今次活動打破傳統，將動漫、電音、Cosplay 及同人文化完美融合，等大家可以一次過滿足多個願望！

依家購票仲有聖誕限時優惠，門票買一送一，最平只需$50！



多元嘉賓陣容 燃爆主舞台

表演嘉賓陣容多元鼎盛，Z+ 2025 精心挑選超過20 隊來自台灣、香港和中國內地人氣地下偶像團體；多名來自本港、日本、韓國、台灣熱門DJ及藝人為大家帶來連續兩日的驚喜及精彩演出！現場更有多個遊戲體驗同豐富禮品，保證令你樂而忘返！

1月11日嘉賓陣容：

1月12日嘉賓陣容：



Z Plus 綜合同人賣物會暨PureCos角色扮演祭

同場加映 Z Plus 綜合同人賣物會！超過100 個同人攤位，展銷原創及人氣動漫周邊，從文字作品、繪本到貼紙、立牌等應有盡有。是次活動更進駐首個Cosplay活動PureCos角色扮演祭，當日更有多位本地人氣Cosplayer將在攤位內帶來Cosplay寫真、現場Cheki、特大海報等限量主題商品！另特設 Cosplay 活動 PureCos 角色扮演祭，兩大個風格獨特的Coser打卡聖地，還原本命角色 ！







活動詳情

日期：2025年1月11日（星期六）至12日（星期日）

時間：13:00 - 22:30 （動漫市集地下偶像及Cosplay表演）；17:00 - 22:30 （電音節表演）

地點：香港西九文化區安盛X竹翠公園

價格：$50 / $488 / $688 / $988



了解詳情：https://www.zplus.com.hk/

立即搶購： https://bit.ly/3X4JRfr

etnet 讀者禮遇活動

依家etnet 嘅讀者只需要完成以下步驟，就有機會獲得 Z+ ACG×EDM HK 2025 動漫電音節VIP全日通行證2張！



參加方法：

1) 讚好及追蹤 經濟通etnet Facebook專頁

2) 讚好並分享Facebook活動帖子、並在帖子留言標註兩位朋友

3) 於表格中回答問題並填妥表格：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=918



答得最好的20位參加者，將會得到Z+ ACG×EDM HK 2025 動漫電音節VIP全日通行證2張！



*活動截止日期：2025年1月3日

*領獎詳情將會循電郵通知得獎者

*活動受條款及細則約束

1. 活動將於2024年12月27日起至2025年1月3日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將會取消其參加資格，而同一地址或IP最多只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答得最好的20位參加者，將會得到Z+ ACG×EDM HK 2025 動漫電音節VIP全日通行證2張。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好