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為慶祝即將到來的新春及情人節，MOKO新世紀廣場特別推出「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節 」！聯乘香港人氣插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子於場內破天荒打造筆下首個旺角限定主題裝置，以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感，為大家打造街頭風打卡點！即刻睇下有咩必影打卡位同特別優惠啦！



五大旺角限定主題打卡點



今年的主題裝置由本地人氣插畫家Cheeky Cheeky設計，靈感來自於旺角的經典地標，如花墟和金魚街，等大家可以喺新春期間瘋狂打卡！



「厚想Show Your Love招財貓」





「厚想熊抱你」





「厚想運到金魚街」





「厚想在紅綠燈遇到愛」



「厚想吻你招財MEOW」





主題裝置開放詳情

日期：2025年1月3日至2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR 層中庭





購物禮遇



新年又點少得各種各樣超抵商場優惠？MOKO由即日起為喺花墟購買年花嘅你、入住TOWNPLACE 的住客及各位情侶送上多重消費禮遇，希望可以同大家共度愉悅時光！



「厚」想逛！甜蜜蜜花墟賞

MOKO特別推出「『厚』想逛！甜蜜蜜花墟賞」。在旺角花墟消費後，憑發票或花奔以及當日MOKO場內指定商戶消費滿HK$100嘅電子發票，即可獲得B+ cinema MOKO戲票買一送一電子贈券同1小時免費泊車券！



「厚」著數！TOWNPLACE 本舍租戶尊享打卡優惠

TOWNPLACE WEST KOWLOON的客，只需喺MOKO同本舍碼頭嘅熊貓裝置打卡，並在MOKO指定商戶消費，即可參加「MOKO x TOWNPLACE Double 打卡即賺賞」活動，即送HK$20一田超市現金券！另外，住客只要出示高德地圖App由 TOWNPLACE WEST KOWLOON Call車去MOKO 嘅訂單記錄同指定證件，即可參加「MOKO請你搭車！」獎賞活動，獲得HK$20一田超市現金券張及總值 HK$100 電子贈券套裝 ，買年貨慳唔少！

仲有更多優惠未能盡錄，等大家自己去發掘啦！



「厚」想換！ 獨家限量 Cheeky Cheeky 利是封禮盒及火柴盒造型年曆卡登場！





MOKO特別邀請插畫家Cheeky Cheeky推出 MOKO x Cheeky Cheeky 「厚」有福氣利是封和升級版「厚」有面子利是封禮盒及「熊 MEOW」火柴盒造型年曆卡！

由即日起，The Point會員憑指定商戶消費滿額的電子發票或積分換領即可換領。

- 即日消費滿HK$800或以 3,800 The Point 積分：

可換領「MOKO x Cheeky Cheeky『厚』有福氣利是封」乙套（每套2款，每款4個，總共8個利是封）

- 即日消費滿 HK$2,800：

可換領「MOKO x Cheeky Cheeky『厚』有面子利是封禮盒及年曆卡套裝」乙套（每套2款，每款4個，總共8個利是封連精美禮盒及『熊 MEOW』 火柴盒造型年曆卡乙張）

- 即日消費滿 HK$500：

可換領「MOKO x Cheeky Cheeky『熊 MEOW』 火柴盒造型年曆卡」乙張





【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡



依家etnet 嘅讀者只需要完成以下步驟，就有機會獲得賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡乙套。



參加方法：

1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 及 MOKO 新世紀廣場 Facebook專頁

2）於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=919

答案最有創意嘅25位參加者，將會得到MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡乙套。

備註:



• 截止日期：2025年1月13日晚上23:59

• 經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。



條款及細則：



1. 活動將於2025年1月6日起至2025年1月13日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅25位參加者，將會得到MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡乙套。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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