【etnet賞你】賞太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers！」利是封套裝

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農曆新年不到一個月就即將到來，其中最快樂就是和親友相聚，所有祝賀與心願都在與親友碰杯一刻綻放！太古城中心與可口可樂®將在1月16日至2月16日攜手呈獻《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》，第一次以復古餐廳概念，營造6大打卡及互動區域，大家可透過一系列趣味活動及裝置，與親朋摯友輕鬆愉快聚首一堂，一邊為對方送上新春祝福，齊齊 LIVE HAPPY！ 即刻睇下有咩必影打卡位同特別優惠啦！

6大打卡及互動區域

今次由太古城中心與可口可樂®破天荒聯手，開設復古餐廳《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》，其中設有6大打卡及互動區域，只要成為LIVE+會員，並追縱太古城中心Instagram專頁(@cityplazahk)，即可專享盡玩，包括薯條求籤及茄汁籤文，利用現場獨家新春版可口可樂®徽章DIY「快樂圍裙套裝」等，在輕鬆愉快的復古新春氛圍之中，與同行的人共享相聚時光。

正門「花樂處處」

「樂脆求籤站」

吧枱「快樂圍裙換領處」

餐廳「乾杯迎新春」

獨家限量版「快樂Cheers！」利是封套裝

與此同時，太古城中心特別配合是次新春主題活動，利用可口可樂®2025新春特別版圖案 ——「煙花」作設計靈感，推出獨家限量版「快樂Cheers！」利是封套裝。在和大家開心碰杯的時候，以最絢爛的煙火迎接蛇年！由2025年1月15日至28日期間，憑指定消費即可換領「快樂Cheers！」利是封套裝及高達HK$1,000商戶電子禮券，今個新年與親朋好友相聚太古城中心，共度歡樂時光！

太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers！」利是封套裝一套4款，選用繽紛奪目的多巴胺色系作主色調，細選不同對比色作拼色設計，包括紅紫、粉綠、橙紫及桃金，鮮艷活潑，為新年注入無窮歡樂，成為節日搶Fo神器！

利是封的設計充分體現了快樂相聚的主題，採用可口可樂®2025新春特別版的「煙花」圖案作為主視覺。在畫面底部，連綿的山海之間，兩瓶經典的可口可樂®弧形玻璃瓶剪影相聚碰樽，瞬間迸發出璀璨的煙火，直上高空，絢麗綻放，象徵著親朋好友及知己相聚的快樂時刻，喜迎新春的到來。



利是封上的煙花圖案金光閃閃，色彩繽紛，寓意著繁花似錦的新年祝願。仔細觀察，你會發現煙花中隱藏著可口可樂®經典的弧形玻璃瓶，象徵著每次團聚的時刻都有可口可樂®陪伴。四款利是封的燙金煙花樣式各具特色，包含象徵新年富貴的金魚和元寶、代表春天生機的竹樹和春筍、寓意好運幸福的手鞠球和祥雲，以及表達親友深厚情誼的水引結繩和年花，寄託了太古城中心對大家的誠摯祝福。就像利是封上的燙金寄語一樣，讓我們在煙火中共同「LIVE HAPPY」！

顧客於指定太古城中心及太古城以電子貨幣消費滿下列指定金額，下載 TAIKOO+ 流動應用程式及登記為 LIVE+ 正式會員，即可換領「快樂Cheers！」利是封套裝及其他豐富電子禮券。先到先得，換完即止。

【etnet賞你】太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers！」利是封套裝

etnet讀者只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers！」利是封套裝乙套！

參加方法：

1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 及 太古城中心 Facebook專頁

2）於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=921

答案最有創意嘅25位參加者，將會得到太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers！」利是封套裝乙套！

備註:



• 截止日期：2025年1月13日晚上23:59

• 經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。



條款及細則：



1. 活動將於2025年1月6日起至2025年1月13日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅25位參加者，將會得到太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers！」利是封套裝乙套。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。











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