【etnet 賞你】賞荃灣廣場「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」/新達廣場「吉慶團圓利是封」套裝

加入最愛專欄 收藏文章

為慶祝即將到來的農曆新年，荃灣廣場呈獻首個PIXAR DARUMA 商場裝置，匠心打造「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭，有多個人氣HIT爆PIXAR角色化身為招福達摩登陸荃灣廣場，為大家帶來滿滿祝福之餘，等大家新年可以瘋狂打卡！

香港首個PIXAR DARUMA 商場裝置！荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達『MORE』春日祭

荃灣廣場設置五大打卡位，當中包括3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣、20米PIXAR達「MORE」祈願打卡牆、巨形PIXAR夾公仔機，全部都超級IG-able，滿載幸運祝福！

3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣

逾3米高的勞蘇威風凜凜地站在C位，旁邊的桃花樹為大家招來美好人緣，而達摩陣兩旁更有IG-able 的仙氣粉紅蘆葦草，大家可與摯愛一起紅粉緋緋過蛇年！

20米PIXAR達「MORE」祈願打卡牆

另外有20米PIXAR達「MORE」祈願打卡牆！包含3個打卡位：象徵金運Happy Go Lucky 財運滿滿、象徵人緣運的萬事如意轉出好人緣，以及鼓舞飛揚健康Level Up！希望大家可以財運、人緣運、健康運都能兼收~

巨形PIXAR夾公仔機

滿滿PIXAR 角色於公仔機内等候大家來捕捉，只要消費滿指定金額就可以免費參加，隨時夾中限量版PIXAR系列拍拍燈盲盒！

活動詳情

開放日期： 2025年1月10日至2月16日

活動地點： 荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊

開放時間： 上午10時至晚上10時

荃灣廣場獨家限定：一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」

除咗有精彩打卡位，荃灣廣場特意以「幸運達摩」為主題，設計出2套共8款限量版一物兩用「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」每款都盛載不同祝福賀語，為大家招來好運，利是封更可一物兩用，化成作揮春擺設，等大家可以輕鬆佈置出幸運招福陣！大家只要憑指定消費，即可換領限量版利是封一套！

換領詳情

換領日期： 2025年1月10日至1月28日

換領地點： 荃灣廣場L3顧客服務中心

換領方式： 於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$800*

即可換領「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」一套 (一套4 款，每款2個共8個)。

套裝1 (幸運套裝): 三眼仔 (紫色)、胡迪、火腿、美美；

套裝2 (如意套裝): 三眼仔 (紅色)、勞蘇、翠絲、阿Boo

*發票數量不限，惟每張發票金額須達HK$100或以上。

荃灣廣場「PIXAR 幸運達『MORE』期間限定店」

荃灣廣場「PIXAR 幸運達『MORE』期間限定店」精心搜羅多款人氣角色精品，包括: PIXAR達摩系列小夜燈盲盒、不倒翁盲盒、家庭遊戲套裝、賀年揮春、繪馬、地毯等30款精品，保證人人滿載而歸！粉絲們絕對唔可以錯過呀！

期間限定店詳情



開放日期： 2025年1月10日至2月16日

活動地點： 荃灣廣場L1長廊

開放時間： 星期一至四: 中午12時至晚上9時；星期五、六、日及公眾假期: 上午11時至晚上9時

同場加映！新達廣場「吉慶團圓利是封」 萌趣食物與你拜年

今個新年，新達廣場特別設計了一套四款萌趣可愛的「吉慶團圓利是封」，當中包括金元寶、大桔、花生及米飯4款新春食品化身萌趣的新春精靈，配以「財來運到」、「大吉大利」、「好事發生」及「豐衣足食」等應節祝福語，利是封更採用明亮的粉紅、橙黃等喜慶色調，搭配金色壓紋點綴，讓新春氣氛更添活潑歡樂，The Point會員憑即日於「即賺分」商戶消費滿$500即可換領「吉慶團圓利是封」一套（8個）或$50時裝及體育用品電子優惠券，無論自用還是送禮均十分合適，一於與親朋好友過一個活力滿滿的新年！

【etnet 賞你】賞荃灣廣場「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」或 新達廣場「吉慶團圓利是封」套裝

etnet讀者只需要根據以下步驟參與遊戲，就有機會獲得荃灣廣場「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」或 新達廣場「吉慶團圓利是封」套裝乙套！

參加方法：

1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁、新都會廣場 Facebook 專頁 及 新達廣場Facebook 專頁

2）於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=923

答案最有創意嘅20位參加者，將會得到荃灣廣場「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」或新達廣場「吉慶團圓利是封」套裝乙套！

備註:

• 截止日期：2025年1月17日晚上23:59

• 經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

• 活動受條款及細則約束

條款及細則：

1. 活動將於2025年1月10日起至2025年1月17日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅20位參加者，將會隨機得到「PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春」或新達廣場「吉慶團圓利是封」套裝乙套，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇