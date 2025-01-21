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為了延續無限春意及喜迎蛇年，尖沙咀Mira Place將於1月16日至2月16日呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，即刻睇下有咩打卡裝置同商場優惠啦！

「『陶』花祈緣」新春裝置3大必影打卡位

今個新年，Mira Place與新晉陶瓷藝術家Greg Kuang攜手合作，為大家呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，以陶瓷花及光影繁花打造超過3,000朵極致華麗的花卉盛宴！

6米高巨型「幸福祥蛇」

Greg Kuang 以188朵陶瓷花配以繁花環繞創作的6米高巨型「幸福祥蛇」，陶瓷花以5大吉祥年花作主角，包括︰象徵富貴繁榮的牡丹、吸引好人緣的桃花、寓意吉祥的蝴蝶蘭、多福多壽的菊花及有百年好合之意的百合。

「紅運祈緣繁花椅」

坐上旁邊繁花錦簇的「紅運祈緣繁花椅」讓您鴻運當頭，伴隨一整年的好運與吉祥~

「鯉想祈緣」

造型亮眼的LED互動裝置「鯉想祈緣」預測來年運程並大派新春商戶禮券包！

Mira Place 「『陶』花祈緣」新年佈置開放詳情

日期：2025年1月16日至2025年2月16日

開放時間：上午10時至晚上10時

地點：Mira Place 1中庭

Mira Place「『陶』花祈緣」利是封

Mira Place 以「『陶』花祈緣」新春陶瓷花藝裝置中最亮麗的牡丹花作封套主角，推出別注版「『陶』花祈緣」利是封，寓意新一年花開富貴，再以桃粉色及金線條點綴，提升整個設計的高雅時尚感。

Mira Place「『陶』花祈緣」利是封獎賞換領詳情

日期：2025年1月16日至2025年2月16日

地點：Mira Place 1禮賓部

換領方法：會員即日以電子貨幣消費滿 HK$800，憑收據可換「『陶』花祈緣」利是封乙套*（1套8個）。

*最多3組HK$100或以上之即日機印收據。每會員每日最多換乙次，數量有限，送完即止。

Mira Place 消費獎賞、商戶優惠、新春活動

Mira Place亦準備新春商戶禮券包，讓大家可盡享場內近30個商戶低至27折的新春購物及餐飲優惠，會員可憑積分換領翠亨邨和國金軒尊尚賀年糕點、憑場內餐飲消費或憑積分換領膳食捐贈券支持「惜食堂」製作膳食送暖，消費同時做善事！

Mira Place X「惜食堂」食飯送暖活動詳情

日期：2025年1月16日至2月2日

參加方法：Mira Place 會員凡上載任何 HK$500 或以上之餐飲消費單據或憑積分換領膳食捐贈券，Mira Place 將會捐款支持「惜食堂」製作膳食乙份。

【etnet賞你】賞：Mira Place 別注版「『陶』花祈緣」利是封！

etnet讀者只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得別注版「『陶』花祈緣」利是封乙套！



參加方法：



1) 讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁

2) 於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=932



答案最有創意嘅25位參加者，將會得到別注版「『陶』花祈緣」利是封乙套！



備註:



截止日期：2025年1月21日晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束

條款及細則：



1. 活動將於2025年1月14日起至2025年1月21日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意的25位參加者，將會得到別注版「『陶』花祈緣」利是封乙套乙套，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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