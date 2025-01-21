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作為新年頭炮活動，朗豪坊邀請本地版畫藝術家兼紋身師李寧首次跨界合作，以旺角「金魚街」為靈感，結合象徵吉祥和幸福的金魚，為大家呈獻全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》。即刻睇下裝置同有咩特別活動！

香港藝術家李寧首次跨界創作金魚奇幻三部曲立體壁畫

有說金魚記憶只有七秒，轉瞬即逝卻蘊藏人生智慧。正因為時間一去不返，讓我們珍惜當下也讓我們擁有翻篇的能力，重新開始的機會。朗豪坊全港首個金魚藝術體驗館，邀請本地藝術家李寧打造「金魚奇幻三部曲」多層立體壁畫及互動忘憂區。希望大家在藝「游」旅程中化身快樂小金魚，用七秒放下煩惱，用七秒記住美好，迎接新年。

首部曲：【美好印記】

新春伊始，讓我們沉澱心靈，重整大腦記憶。金魚在旋轉木馬上翩翩起舞，編織夢幻光影。雖然大家常說金魚只有7秒記憶，真正美好回憶卻會在心底不斷迴旋，成為人生的養份。

二部曲：【浮光掠影】

畫作以現實世界為基礎，小金魚在幻想世界與旺角鬧市之間游走，隨光影流轉。就像時間一閃而逝，讓我們珍惜當下，於平凡中尋覓驚喜。

尾聲：【幸福剎那】

煙花在朗豪坊上空綻放，傳遞新年祝福。讓大家化身忘憂小金魚，在轉瞬即逝的時間裡捕捉幸福時刻，讓七秒短暫的美好延續。

3大忘憂「游魚遊戲」互動玩樂裝置

體驗館內另一部份，以色彩絢爛的圓形鏡面模仿成金魚鱗片，同樣透過陽光折射及鏡面幻像，配合

連綿不斷的燈串，打造一個如水底般的絕美空間，用藝術展現金魚閃閃發光的優美姿態，在自然光

的加持下，讓大家隨手拍出網紅級美照。

放下煩惱：【金魚7秒忘憂區】

過去煩惱想一鍵刪除？追蹤朗豪坊官方社交帳號，即送限量版漂流金魚記憶卡。在金魚記憶卡上寫下煩惱，讓憂愁隨水消散，淨化心靈，迎接新年。

珍惜當下：【快樂金魚照相館】

Hit 爆韓國的人生四格照，高炒、低炒、全身角度幾乎玩盡！朗豪坊「快樂金魚照相館」獨創「魚眼」人生四格照，讓你免費體驗金魚視覺捕捉生活趣味。不一樣的角度，定格快樂時刻。

擁抱未來：【幻游未來水族館】

「幻游未來水族館」帶來幻影燈打卡體驗，繽紛呼吸燈交錯閃爍，讓大家化身成快樂小金魚，徜徉夢幻水影中暢想美好未來。

朗豪坊《魚樂漣年》全港首個金魚藝術體驗館開放詳情

日期： 即日起至2025年2月16日 時間： 體驗館：上午11時至晚上11時 快樂金魚照相館：上午11時至晚上11時 金魚7秒忘憂區：下午2時至晚上9時 地點： 朗豪坊4樓通天廣場 體驗活動： 體驗1：快樂金魚照相館 顧客可於體驗館免費拍攝魚眼人生四格照及分享至社交平台，捕捉快樂時刻。 體驗2：金魚7秒忘憂區 顧客追蹤朗豪坊官方社交帳號，即可獲贈限量版漂流金魚記憶卡。

「魚樂無限利是封套裝」 祝願各位忘憂小金魚快樂連連！

朗豪坊和本地藝術家李寧聯乘推出「魚樂無限利是封套裝」，印有「WoW!WePLAY」的銀光鱗片紋理小袋子中，內含一套兩款別出心裁的金魚缸和金魚袋造型利是封，選用透明感的水藍色和桃粉色作主色調，配以貝殼光印刷來營造水波粼粼效果，寓意新年如魚得水，幸福自在！

《新年消費賞》詳情

換領日期： 即日起至2025年2月16日 換領時間： 上午11時至晚上11時 換領地點： 朗豪坊4樓顧客服務中心 換領方法： LP CLUB 會員即日累積消費滿 HK$2,000（最多5張由不同參與商舖發出之即日電子

消費單據，每張金額為 HK$100 或以上），即可參與《新年消費賞》，換領「魚樂無限

利是封套裝」（12個）及總值 HK$250 電子優惠券禮包（包括 HK$50餐飲電子優惠券、HK$100指定商舖電子優惠券及 HK$100 LANGHAM BEAUTY電子優惠券）。

LANGHAM PLACE 20TH x GROCERY 聯乘別注版潮流單品

另外，朗豪坊為慶祝踏入20周年，與本地潮流品牌 GROCERY 合作推出首個聯乘項目 — 周年別注版隨身包，無論是新年還是日常穿搭，都能展現出獨特的個人風格！消費即可換購，時尚愛好者不容錯過！

換購日期： 即日起至2025年2月16日 換購時間： 上午11時至晚上11時 換購地點： 朗豪坊4樓顧客服務中心 換購方法： LP CLUB 會員即日累積消費滿 HK$800（最多3張由不同參與商舖發出之即日電子消費

單據，每張金額為 HK$100 或以上），即可以優惠價 HK$128（原價：HK$450）加購

周年聯乘別注版隨身包。

【etnet賞你】賞：朗豪坊 「魚樂無限利是封套裝」！

etnet讀者只需要根據以下步驟參與遊戲，就有機會獲得朗豪坊 「魚樂無限利是封套裝」乙套。

參加方法：



1) 讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁

2) 於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=933

答案最有創意嘅25位參加者，將會得到朗豪坊 「魚樂無限利是封套裝」乙套！



備註:

截止日期：2025年1月22日晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束

條款及細則：



1. 活動將於2025年1月16日起至2025年1月22日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意的20位參加者，將會得到朗豪坊 「魚樂無限利是封套裝」乙套，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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